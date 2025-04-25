Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

Siirt\'te şehitler için mevlit okutuldu

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

25.04.2025 15:24
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Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Programda, şehitlerin ruhları için dualar edildi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları vererek, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle andı. Hacı Fethi Serin Camii'nde cuma namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerife, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, emniyet mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir mücadelelerinin son terörist etkisiz oluncaya kadar edeceğini belirtti. Konfederasyon Genel Başkanı Kandemir; " Ankara'dan İçişleri Bakanlığı'ndan gelen daire başkanımızla beraber güvenlik korucularımızın kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle Siirt'te güvenlik korucularımızla bir toplantı yaptık ve istişarelerde bulunduk. Kendilerini sahada birinci ağızdan dinledik. Tüm taleplerini aldık. Güvenlik korucularımızla yıllardır bu bölgede terörle mücadele ediyoruz. Bu mücadele içerisinde yaklaşık 2 bin 800'e yakın şehit vermiş ve bir o kadar da gazi olmuş bir camiayız. 40. yıl dönümü vesilesiyle güvenlik korucularımıza ve tüm şehitlerimize burada Mevlid-i Şerif okutulacak. Tüm güvenlik korucularımızın hiçbir endişesi olmasın. Biz konfederasyon olarak onların yanındayız. Bu kutlu mücadelede yıllardır bu bölgede mücadelemizi ediyoruz ve bu mücadelemiz son teröristte etkisiz oluncaya kadar devam edecektir. Hiç kimsenin böyle bir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

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