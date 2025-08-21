Erzincan'da bir kedi yavrusu, istinat duvarındaki borunun içinde sıkıştı. Boruda sıkışıp kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince zarar görmeden çıkarıldı.
Erzincan'ın Yaylabaşı Alsancak Mahallesi TOKİ konutlarında bir kedi yavrusu istinat duvarında bulunan borunun içine girdi. Çevreden geçenler borunun içine sıkışan kedinin sesini duyunca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkardı. - ERZİNCAN
Sıkışan Kedi Yavrusuna İtfaiye Yardımı
