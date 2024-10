Silivri Belediyesi\'nden Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtımı

Yerel

Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahallesinde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu," Bin 800 üreticimize 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumumuzu ulaştıracağız. Her bir üreticimize 200 kilogram, yani 4 çuval tohum dağıtıyoruz. Bu tohumlar sayesinde Silivri'de 16.200 dekarlık bir alan arpa ile buluşacak. Bu proje ile çiftçilerimize 5 buçuk milyon TL'lik bir destek sağlamış olacağız" dedi.

Silivri Belediyesi tarafından Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, törende atılan adımın Silivri'nin geleceğine, çiftçilerin yarınlarına yapılmış büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

"Bu projemizin ilk adımını Gümüşyaka Mahallemizde gerçekleştirdik ve bugün Ortaköy Mahallemizde bu dağıtımın ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Toplamda bin 800 üreticimize 360 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumumuzu ulaştıracağız. Her bir üreticimize 200 kilogram, yani 4 çuval tohum dağıtıyoruz. Bu tohumlar sayesinde Silivri'de 16.200 dekarlık bir alan arpa ile buluşacak."

Çiftçilerin her zaman yanında olacağını, tarımda el ele vererek büyük adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Bu proje ile çiftçilerimize 5 buçuk milyon TL'lik bir destek sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" sözünü kendine rehber aldığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Çiftçimiz, üreten insanımız bu toprakların gerçek sahipleridir. Biz de onları güçlendirmek, hak ettikleri değeri vermek için buradayız" dedi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Başkan Balcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı zamanda Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Kadınlarımız, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da büyük bir emek ve özveriyle çalışıyorlar. Kadın çiftçilerimiz, bu toprakların bereketinde, üretimin her aşamasında önemli bir rol üstleniyorlar. Bizim anlayışımızda kadınlar, bir adım geride değil, her zaman yanımızda. Kadınlarımızın üretime kattığı değer ve azimle, tarımsal kalkınmamızın en güçlü destekçileridirler. Bu vesileyle tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum."

"Bu bereketli toprakları ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim"

Başkan Balcıoğlu son altı ayda çiftçiye, yazlık fide, saman, ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği, distilasyon hizmeti gibi birçok alanda katıkı sağladığını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, çiftçilere bugüne kadar 15 milyon TL değerinde destek sağladıklarını belirtti.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Size söz veriyorum; İnsan eksen insan çıkacak bu bereketli toprakları Silivri'nin Muhafızı olarak ranta ve betona kurban ettirmeyeceğim" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, törende yaptığı konuşmada, tarıma ve çiftçiye verdiği önem ve destek için Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. Yaman, yerli ve milli tohumun önemine vurgu yaparak, "Önemi her gün artan tarıma, özellikle yerli ve milli tohuma gönül veren çiftçilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu, tarıma ve çiftçiye verdiği destekten dolayı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Balcıoğlu'nun fiili olarak da çiftçilerin yanında olduğunu belirten Kuloğlu, "Başkanımız her zaman tarımın ve çiftçinin yanında olduğunu burada sadece lafta değil, fiili olarak da gösterdiği için kendisine bütün üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, yerli ve milli arpa dağıtım töreni için Başkan Balcıoğlu'na teşekkür etti. Özer, yerli ve milli tarım ürünlerinin çiftçilere ulaştırılmasının, hem tarımsal üretimde verimliliği artıracağını hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Silivri Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Oral, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi'nin yaptığı desteklerin çiftçilere can suyu olduğunu belirterek, bu desteklerin artarak devam etmesini diledi. - İSTANBUL