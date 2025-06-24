Sincan'a Yeni Bir Spor Kompleksi: Şahintepesi Spor Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sincan'a Yeni Bir Spor Kompleksi: Şahintepesi Spor Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor

Sincan\'a Yeni Bir Spor Kompleksi: Şahintepesi Spor Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor
24.06.2025 14:48  Güncelleme: 14:53
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Sincan Belediyesi tarafından yapımı süren Şahintepesi Spor Kompleksi, Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olmaya aday. Tesis, futbol sahaları, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları gibi birçok spor alanını barındıracak.

Sincan Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Şahintepesi Spor Kompleksinin yapımı devam ediyor.

Sincan Belediyesi tarafından hizmete açılan Mevlana Spor Kompleksi, Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu, yarı olimpik yüzme havuzları, okçuluk alanı ve onlarca sahanın ardından ilçeye yeni bir spor kompleksi daha kazandırılıyor. Şahintepesi Spor Kompleksi, Saraycık Mahallesi'nde hızla yükseliyor. Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olmaya aday olan dev tesis, açılış için gün sayıyor.

Yapılacak tesiste, futbol sahaları, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları, jimnastik salonu, tekvando, boks ve güreş salonları ile masa tenisi ve dart alanları yer alacak. Tesis, ayrıca Sincan ulusal ve uluslararası alanda önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak.

"Açılış için gün sayıyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan spor salonunu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Açılış için gün sayıyoruz" diyerek dev tesisi Sincan'a kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ercan, "Saraycık'ta yapımı hızla devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak olan Şahintepesi Spor Kompleksi'ndeki hummalı çalışmaları yerinde inceledik. Modern altyapısı, çok amaçlı salonları ve geniş kapasitesiyle Şahintepesi Spor Kompleksi hem gençlerimiz hem de tüm sporseverler için yeni bir yaşam ve spor merkezi olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan'a Yeni Bir Spor Kompleksi: Şahintepesi Spor Kompleksi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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