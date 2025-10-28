6.1\'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

DEPREME OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kimi korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, kimi ise masayı terk etmedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar, ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.