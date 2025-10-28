Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.
Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kimi korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, kimi ise masayı terk etmedi.
Yaşanan o anlar, ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › 6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?