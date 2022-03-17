Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu - Son Dakika
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Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu

17.03.2022 11:59
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi tarafından gençleri sınavlara hazırlamak, derslerinde yardımcı olmak için faaliyete geçirilen Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nin konuğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi tarafından gençleri sınavlara hazırlamak, derslerinde yardımcı olmak için faaliyete geçirilen Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nin konuğu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Her pazartesi ilçe müftüsü Sami Türkel ile farklı mekanlarda gerçekleştirilen " Soruyorum, Aslını Öğreniyorum " programının yanı sıra P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesinde " Hayalini Yaşayan Hayatlar " kariyer ve gençlik buluşmaları etkinlikleri devam ediyor.

Kariyer buluşmalarının geçtiğimiz günlerdeki konuğu ise ilçe Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz oldu. Millet Kütüphanesinde çay sohbetinde gerçekleştirilen programda gençler merak ettiklerini sordu Başkan Yılmaz cevapladı. Çocukluk yıllarından başlayan hayallerin ticaret ve siyaset hayatındaki aşamalarını anlatan Yılmaz Sındırgı'dan ve gençlerden övgü ile bahsetti. Yaklaşık iki saat süren programda gençler keyifli vakit geçirdi. Program sonunda başkan Yılmaz gençlerle fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştirdi. Yılmaz'a Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da eşlik etti.

Gençlerin meslek tercihi ve geleceğini şekillendirmek adına faydalı olabilecek programın farklı konuklarla devam edeceği belirtildi.

Gençlerin sınavlara hazırlanabilecekleri muhteşem bir ortamın hazırlandığını, eğitim merkezi, kütüphane ve uzman bir eğitim kadrosu ile bütünleşerek Sındırgı'ya değer katan bir projeyi gördüğünü belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Sındırgı Belediyemizin öğrencilere sunduğu imkanlardan bir tanesi de üniversiteye hazırlık kursları ve ya liselere hazırlık kursları. SIBEM adı altında verilen bu kurslarda eğitim alan öğrencilerle Sındırgı kütüphanesinde bugün bir araya geldik. Yaklaşık 100'ün üstünde 150'ye yakın öğrencimizle kızlı erkekli sohbet ettik. Onlar bana sorular sordular. Ben de bir belediye başkanı olarak bir baba olarak bir eğitimci kişiliğimle sorularına cevap vermeye çalıştım. Çok keyif aldım. 2-2 buçuk saatlik bir süre geçirdik. Evet Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a Sındırgıdaki öğrencilere böyle bir ortam sağladığı için, Kütüphane, SIBEM gibi kurs imkanı, kadroyla da yeni tanışma imkanım oldu. Her biri birbirinden değerli öğretmenlerimiz onların sorularına cevap veriyorlar. Adeta ilçenin dershanesi olmuşlar. İmkanı olan ve olmayan öğrencilerin tamamen eşitlendiği belediyenin yürüttüğü bu kurs Sındırgıya çok şey kattığını bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gördüm. Emeği geçen herkese başta Ekrem Yavaş başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibine gerçekten güzel bir motivasyon vermiş. Her şey Sındırgı için. Doğal Şehir Sındırgı" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu
Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu

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Yücel Yılmaz, Ekrem Yavaş, Pazartesi, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sındırgı'da öğrencilerin konuğu Yücel Yılmaz oldu - Son Dakika


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