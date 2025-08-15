Sındırgı Depreminde Hasar Tespiti - Son Dakika
Sındırgı Depreminde Hasar Tespiti

Sındırgı Depreminde Hasar Tespiti
15.08.2025 09:11
Sındırgı'daki depremin ardından 500'e yakın ağır hasarlı yapı belirlendi, kırsal köyler en fazla etkilendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Gücek deprem sonrası gözlemlerini paylaştı. Prof. Dr. Gücek, en büyük hasarın fay hattı üzerinde yer alan kırsal mahallelerde meydana geldiğini belirtti.

Depremin ardından sabah saatlerinde bölgeye intikal ettiklerini belirten Prof. Dr. Gücek hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Afyonkarahisar'dan yola çıkıp sabahın ilk saatleriyle birlikte Sındırgı'ya ulaştık. Hasar tespit çalışmalarımızı hemen başlattık. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde 500'e yakın ağır hasarlı yapı tespit edildi. İlçe merkezinde ise yalnızca bir binanın tamamen yıkıldığını gördük. Bu sevindirici bir durum. Ancak kırsal alanlarda durum daha vahim" dedi.

"En Büyük Hasar Kertil, Kızılgür, Alacaatlı ve Gölcük köylerinde"

Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde yer alan Sındırgı segmentinde gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Gücek, özellikle fay hattı üzerinde yer alan bazı köylerde ağır hasar yaşandığını ifade etti. "Yaklaşık 20-25 kilometrelik bir hatta yayılan fay zonu üzerinde bulunan Kertil, Kızılgür, Alacaatlı ve Gölcük köylerinde hasarın daha fazla olduğunu gördük. Bu bölgelerdeki yapı stokları genellikle eski, yığma yapı şeklinde ve mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşuyor. Ayrıca depremin yüzeye oldukça yakın bir derinlikte (7.7-8 km) meydana gelmiş olması, bu hasarı daha da artırdı." Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan binayla ilgili yapılan ilk incelemelere de değinen Prof. Dr. Gücek "Yıkılan binanın hemen yanındaki binada ciddi bir hasar olmaması dikkat çekici. Bu durum, yıkılan yapının mühendislik hizmetlerinden yoksun olması, yapısal zafiyetler veya çekiçleme etkisi gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Detaylı analizler sonrasında kesin nedenler ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Duvar çatlakları vatandaşı korkutmasın"

Hasar tespit çalışmalarında vatandaşların en çok duvar çatlaklarından endişelendiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Gücek bu konuda da açıklamada bulundu: "Duvar çatlakları kötü bir görüntü oluştursa da, asıl önemli olan taşıyıcı sistemde bir hasar olup olmadığıdır. Betonarme binalarda kolon ve kirişlerde herhangi bir hasar yoksa, bu yapılar az hasarlı veya hasarsız sınıfında değerlendiriliyor. Biz de vatandaşlara bu konuda bilgi vererek tedirginliklerini azaltmaya çalışıyoruz."

Bölgede artçı depremlerin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Süleyman Gücek vatandaşların güvenli yapılar konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Sındırgı depremi 6.1 büyüklüğünde ve artçıların devam etmesi bekleniyor. Akşehir'den Sındırgı'ya kadar uzanan bu fay zonu, Simav ve Gediz gibi geçmişte büyük depremler üretmiş bir sistem. Bu fay, Türkiye'nin en aktif üçüncü fay hattı. Dolayısıyla gelecekte de deprem üretmeye devam edecektir. Ancak bunun ne zaman olacağını öngörmek mümkün değil."

Prof. Dr. Süleyman Gücek son olarak depreme karşı dayanıklı yapıların önemine dikkat çekerek, "Doğru zemine doğru yapı inşa edilmeli. Alüvyon zeminlerde mühendislik hizmeti almış, denetimden geçmiş yapılar deprem sırasında görevini yapıyor, can kaybına sebebiyet vermiyor. Bu noktada 6 Şubat depremlerinden de ders çıkarmak gerekiyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sındırgı, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sındırgı Depreminde Hasar Tespiti

Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

Sındırgı Depreminde Hasar Tespiti
