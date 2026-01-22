Depremzede gençler Süper Lig maçında moral buldu - Son Dakika
Depremzede gençler Süper Lig maçında moral buldu

22.01.2026 10:16  Güncelleme: 10:21
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, depremzede öğrenciler Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını izleyerek keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler, takımlarına destek vererek unutulmaz bir deneyim yaşarken, Galatasaray formasını giyen Sındırgılı Cengiz Ünder ile de buluştular.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Sındırgılı depremzede öğrenciler, Beşiktaş- Kayserispor karşılaşmasını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden izleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle; depremden etkilenen öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen organizasyonda, SIBEM ve Sındırgı Belediyespor Akademisi öğrencileri İstanbul'a götürüldü. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş - Kayserispor mücadelesini izleyen öğrenciler, 99 dakika boyunca tribünde tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi. Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada, öğrenciler galibiyet sevincini tribünde doyasıya yaşadı. Karşılaşmanın ardından Sındırgılı öğrenciler, Beşiktaş forması giyen Sındırgılı Cengiz Ünder ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk kez böyle bir heyecanı yaşadıklarını belirten öğrenciler emeği geçenlere teşekkür etti.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerdeki önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor, kültür ve sanatla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı etkinliğin hayata geçirilmesine öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonun, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağladığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

