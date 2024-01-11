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Sındırgılı öğrencilerden Regaip Kandili özel programı - Son Dakika
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Sındırgılı öğrencilerden Regaip Kandili özel programı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İmam Hatip Camiinde Regaip Kandili özel programı gerçekleştirildi. Programda, yatsı namazı öncesi Kur'an-ı kerim tilaveti yapıldı ve öğrenciler tarafından dua edildi. Programda Filistin'deki Müslümanların yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda ilahiler seslendirildi ve Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından kandil simidi dağıtıldı.

Sındırgılı öğrencilerden Regaip Kandili özel programı
11.01.2024 - 23:47,
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Sındırgılı öğrencilerden Regaip Kandili özel programı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İmam Hatip Camiinde Regaip Kandili özel programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan program öğrenciler tarafından yapılan dua ile son buldu.

Filistin deki Müslümanların yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş camide buluştu. İlahilerle süslenen program vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Cami çıkışında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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