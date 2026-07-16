Sinop'ta 15 Temmuz yürüyüşü ve Demokrasi Nöbeti - Son Dakika
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Sinop'ta 15 Temmuz yürüyüşü ve Demokrasi Nöbeti

Sinop\'ta 15 Temmuz yürüyüşü ve Demokrasi Nöbeti
16.07.2026 05:06
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Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej, Tarihi Lonca Kapısı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Vali Mustafa Özarslan, konuşmasında 15 Temmuz gecesi milletin demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.

Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında düzenlenen anma programları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarihi Lonca Kapısı önünden mehter takımı eşliğinde hareket eden kortej, Sakarya Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte mehter marşları cadde boyunca yankılanırken, güzergah üzerindeki vatandaşlar da mehter takımını ilgiyle izledi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti programı, mehter takımının gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının ekrandan izletilmesiyle devam etti.

Daha sonra konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına, devletimizin bekasına ve demokrasimize kasteden hain FETÖ terör örgütü, tarihimizin en alçak ihanetlerinden birine kalkışmıştır. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Karşılarında inancını yüreğine, bayrağını eline, vatan sevgisini ruhuna nakşetmiş büyük bir millet vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milyonlar meydanlara aktı. Tankların karşısına çıktı, namluya göğsünü siper etti ve bütün dünyaya tek bir hakikati ilan etti: Bu millet diz çökmez." ifadelerini kullandı.

Demokrasi nöbetine; Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, edilen duanın ardından şiir dinletisi ve müzik dinletisiyle devam etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 15 Temmuz yürüyüşü ve Demokrasi Nöbeti - Son Dakika

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