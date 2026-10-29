Sinop\'ta Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde kadınlar Atatürk Anıtı\'na yürüdü

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Gerze Kent Konseyi ve Sinop Kent Konseyi iş birliğinde "Cumhuriyet Kadınları Yürüyüşü" düzenlendi.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gerze Kent Konseyi ile Sinop Kent Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Cumhuriyet Kadınları Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

"Cumhuriyet'in izinde, kadınların gücüyle" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Eski Sinop Otogarı'nda bir araya geldi. Buradan başlayan yürüyüş, İskele Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Gerze Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile Sinop'taki Cumhuriyetçi kadınlarla Cumhuriyet'in kadınlara kattığı değerin, öneminin farkında olan kadınlarla bir farkındalık yürüyüşü yaptık. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı, Cumhuriyet'in ülkemize gelmesi, cumhuriyetin gelmesiyle birlikte kadınların ve kız çocuklarının öneminin farkına varılması. Biz bu bayrama bu açıdan bakıyoruz. Kadınlar, gençler ve kızlar, kız çocukları özellikle onların hakları açısından bakıyoruz olaya. Cumhuriyet'in bize kattığı faydaların sonuna kadar farkındayız."

Gerze Kent Konseyi Başkanı Alev Erenler de şunları kaydetti:

"Ben Cumhuriyet'in Atatürkçü düşünce sisteminin çok önemli bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cumhuriyet kavramı, Atatürkçü düşünce sistemi bir kere çok iyi kavranmalı. Cumhuriyet Türk kadınlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çok büyük kazanımlar sağladı, haklar sağladı. Bizlerin bu hakların farkında olmamız lazım ve o gün Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler bize çok büyük bir yol açtılar. Ama biz burada saymamalıyız. Daha da ileriye gitmeliyiz. Dünya değişiyor, devir değişiyor. Bunları fark edip Atatürkçü düşünce sistemiyle Cumhuriyet'i sahiplenerek, bu kazanımları sahiplenerek kendi özgür irademizle var olma bilincimizle yeniden yorumlayarak yol almamız gerekiyor. Bunu da yapabilecek en önemli unsur ailenin temel taşı olan kadındır diye düşünüyorum. O yüzden de burada Sinop Kent Konseyimiz kadın meclisimizle ortaklaşa bir farkındalık yürüyüşü yapmak istedik. Amacımız öyle bir kalabalıkları yığmaktan ziyade bir farkındalık yaratmaktı. Cumhuriyet'i tekrar yeniden gündeme getirmek yeni nesille, 2000'li yılların, 2020'lerin yorumuyla yeniden bir fark edip sahiplenip kadınların Cumhuriyet'in içerisindeki kazanımlarıyla kendi duruşlarını sergileyebileceği bir alan açma farkındalığı yaratmak istedik. Umarız başarılı oluruz."