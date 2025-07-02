Sinop\'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı renkli etkinliklerle ve coşkuyla kutlandı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. Saat 18.00'de başlayan etkinliklerde deniz üzerindeki yarışmalar büyük ilgi gördü.

Yüzme, yağlı direk ve halat çekme yarışmalarıyla dolu geçen etkinliklerde heyecan doruktaydı. Denizde düzenlenen halat çekme yarışmasını Sinop Belediyesi Cankurtaran Ekibi kazanarak koç ödülünün sahibi oldu.

Erkekler serbest yüzme yarışında Bertuğ Ege Oğuz, birinciliği elde ederek çeyrek altın kazandı. Yağlı direk yarışmasında ise Önder Akkaya, bu yıl da geleneği bozmadı. 10. kez birinci olan Akkaya, bir kez daha koç kazandı.

Programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, kamu kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP