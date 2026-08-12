Sinop\'ta Emekliler Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta vatandaşlar, hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve emekli aylıklarının yetersizliğinden yakındı. Emekli Doğan Özdemir, "Taneyle meyve alacağımızı hayal bile etmezdim. Pazara gittiğim zaman gözlerim doluyor. İnsanlar bir meyvenin tanesinin 30, 40, 50 lira olduğu yerlerden yutkuna yutkuna geçiyorlar" dedi.

Sinop'ta vatandaşlar, özellikle emeklilerin geçinmekte zorlandığını ve temel ihtiyaçların dahi karşılanmasının güçleştiğini dile getirdi.

Emekli Erol Gümüş, maaşının tamamının kiraya gittiğini belirterek geçimini kızlarının desteğiyle sürdürdüğünü söyledi. Gümüş, "İlk önce maaşım ev sahibimde. Devlet bana ne maaş veriyorsa maaşım o. İki tane kızım var. Bir gün birinden, bir gün birinden harçlık alıyorum" dedi.

Sinop'ta kiraların 25-30 bin lira seviyelerine ulaştığını ifade eden Gümüş, "Maaşım neyse kiram o benim. Ekonomi zor. Pazar zor, hayat zor. Sokaklar çok kalabalık ama esnaf kan ağlıyor. Alışveriş yok. Çay bahçeleri boş. Çay 40-50 lira olmuş" diye konuştu.

"EMEKLİ ÇÖPTEN TOPLAYACAK"

Ayşe Fatma ise emekli maaşları ile kira fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekerek ekonominin durumunu eleştirdi. Fatma, "Ekonomi çok güzel ya. Hele de emeklilerin ekonomisi… 23-25 lira verip bugün ev kiraları 30-40-50 binden aşağı değil. 25 lira alıp 30-40-50 lira ev kirası vermek nasılsa. Şu andaki ekonomi işler acısı" ifadelerini kullandı. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını savunan Fatma, "Yakında emekli çöpten toplayacak. Akşamları bir pazara gidin, çöpten ekmek toplayan orta gelirli vatandaş kalmadı. Hele evinde yoksa yandın" dedi.

"ALDIĞIMIZ AYLIK, BIRAKIN KİRAYI, HARCAMAYA YETMİYOR"

Emin Özmen de geçmişteki ekonomik koşullarla bugünü kıyasladı. Gençliğinde aldığı haftalık ücretle Sinop dışına çıkabildiğini ve alışveriş yapabildiğini belirten Özmen, bugün ise maaşın temel giderlere yetmediğini belirterek, "Şu anda aldığımız aylıkla, bırakın ev kirasını, bırakın herhangi bir harcamayı, tekrar eksiye geçip diğer aylıktan gelen para direkt eksiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın para birimi üzerinden de Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çeken Özmen, "10 yıl öncesinde Batum'a gitmiştim. Batum'da 100'e 80 lira almıştım. Geçen hafta Batum'a gittim. 100'e 6 Lari aldık. Bizim paranın ne kadar dibe çöktüğünü görebiliyoruz" diye konuştu.

"PAZARA GİDİP GELDİĞİMDE PARA YETİŞTİREMİYORUM"

Yusuf Çelikoğlu ise ekonomiden memnun olmadığını, emekli maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek, "Hiç beğenmiyorum. Neyini beğeneceğim? Pazara gidip geldim mi hanım 'para ver' diyor. Ben veremiyorum, yetiştiremiyorum parayı. Durumlar iyi olsa beğeniriz" ifadelerini kullandı.

"MEYVEYİ TANEYLE ALACAĞIMIZI HAYAL BİLE ETMEZDİM"

Doğan Özdemir de ekonominin geldiği noktayı kendi yaşamından örnekler vererek değerlendirdi. 2002 yılında emekli olduğunu belirten Özdemir, emekli ikramiyesiyle Sinop'ta oturduğu evini satın alabildiğini söyledi. Özdemir, sonraki yıllarda küçük borçlanmalarla araç değiştirebildiklerini, mutfak harcamalarının da aile bütçesine bugünkü kadar yük olmadığını ifade etti.

Bugün ise temel gıda ürünlerinin dahi vatandaş için ciddi bir yük haline geldiğini söyleyen Özdemir, "Taneyle meyve alacağımızı hayal bile etmezdim. Pazara gittiğim zaman çok ciddi ve samimi söylüyorum, gözlerim doluyor. İnsanlar çocuklarını yanında götürmeyi bırakın, bir meyvenin tanesinin 30-40-50 lira olduğu yerlerde yutkuna yutkuna geçiyorlar" dedi.

"GÜNLÜK FİYATLAR DEĞİŞİYOR"

Burhan Yeşil de ekonominin durumunu "berbat" olarak nitelendirdi. Hayat pahalılığı ve kira artışlarından yakınan Yeşil, "Günlük fiyatlar değişiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Emekli maaşım şöyle böyle sallantılı. Kiralar ateş, kiralar uçuk. Çok berbat yani. Buna bir fren koymaları lazım" diye konuştu.