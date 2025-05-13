Sinop\'ta Hayvanları Koruma Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'ta "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" ve uygulama yönetmeliği kapsamında, sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yeni inşa ve kapasite artırımı faaliyetleri devam etmekte olan 5 adet hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının son durumu hakkında bilgiler verildi. Kamu esenliğinin/güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına yönelik yapılan, mikroçip uygulaması, sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmaları, sıfır atık projesi kapsamında, yemek artıklarından mamaya dönüştürme çalışmaları, rehabilitasyonda görevli personele yönelik eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. - SİNOP