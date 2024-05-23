Sinop'ta İskorpit Balığı 450 TL'den Satılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta İskorpit Balığı 450 TL'den Satılıyor

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Karadeniz'in çarpanı olarak bilinen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 450 TL'den satılıyor. Balıkçılar, zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor. Balıkçı esnafı ise maliyetlerin yükselmesi nedeniyle fiyatların arttığını belirtiyor.

23.05.2024 17:31
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MUSTAFA USTA

SİNOP - Karadeniz'in çarpanı olarak nitelendirilen ve tezgahlarda kendini göstermeye başlayan iskorpit balığı, 450 TL'den satılıyor. Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Üç kilogramından bir kilogram elde ediyoruz. O bir kilogramda da kılçığı alındıktan sonra kalan 750 gram nettir. 750 grama et olarak 450 lira ödüyorsunuz. Alıcısı zaten kısıtlı. Ağırlıklı olarak lokantalara veriyoruz" dedi.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde 'çarpan' adıyla bilinen iskorpit, denizin ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 450 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Geçen sene çarpan balığının fiyatı 200-250 lira civarındaydı. Bu sene 450 lira civarında seyrediyor fiyatları. Çok az çıkması ve maliyetinin yükselmesinin sebebi üç kilogramından bir kilogram elde ediyoruz. Dışı çirkin, içi lezzetli balığımız. Sinop'a ait bir balıktır. Türkiye'nin her yerinde var ama işlemesini yapan yer Sinop. 3 kilogramından 1 kilogram elde ediyoruz. O 1 kilogramda da kılçığı alındıktan sonra kalan 750 gram nettir. 750 grama et olarak 450 lira ödüyorsunuz. Alıcısı zaten kısıtlı. Ağırlıklı olarak lokantalara veriyoruz. Vatandaşın alım gücü düşük olduğu için pek balığa yanaşamıyor. Şuan fiyatlarımız da yüksek. Mezgitin kilogramı 250 lira, Barbun 300, Çarpan 450, Sarıkanat 600 lira, Karagözler ise 200 lira. Biz ekonomik durumundan hiç memnun değiliz. Zaten vatandaşın durumu da iyi değil. Satışlarımız çok azaldı. Hatta biz, restoranımızı bile kapattık. Restoranda yemek yemek lüks oldu. Zengin işi oldu."

"Şuan dünyada ki en pahalı mazotu tüketiyoruz"

Balıkçı tezgahına gelen Mahmut Değer ise "Normal şartlara göre çarpan balığının fiyatı pahalı. Fakat esnaf da haklı. Maliyetler yükseldi. Balık konulan köpük bile 30 lira olmuş. İşçi maliyetleri de yükseldi, sigortalar da yüksek. Haklı olarak balıkçı esnafı da, bu durumu yansıtmak zorunda. Şuan dünyada ki en pahalı mazotu tüketiyoruz. Bu balıklar da denizden kolay çıkmıyor. Aldığımız emekli aylığıyla bunları yapmak çok zor" diye konuştu.

Sinop\'ta İskorpit Balığı 450 TL\'den Satılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta İskorpit Balığı 450 TL'den Satılıyor - Son Dakika

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