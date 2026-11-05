Sinop'ta Kemal Ünver, 23 bin küsur emekli maaşının 30 bin kiraya yetmediğini söyledi. - Son Dakika
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Sinop'ta Kemal Ünver, 23 bin küsur emekli maaşının 30 bin kiraya yetmediğini söyledi.

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Sinop\'ta Kemal Ünver, 23 bin küsur emekli maaşının 30 bin kiraya yetmediğini söyledi.
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Sinop\'ta Kemal Ünver, 23 bin küsur emekli maaşının 30 bin kiraya yetmediğini söyledi.
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Sinop'ta emekli Kemal Ünver, 23 bin küsur lira maaşına karşın 30 bin lira kira ödediğini ve eşiyle iki kişi çalışmalarına rağmen geçinemediklerini söyledi. Kentteki yurttaşlar pahalılık nedeniyle emekli ve asgari ücretli maaşlarının kira, market ve faturaya yetmediğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan emekli Kemal Ünver, maaşının geçinmeye yetmediğini belirterek, "Ben emekliyim. 7 bin 500 gün çalışmışlığım var. Aldığım 23 bin küsur lira. Kira veriyorum 30 bin lira. İki kişi çalışıyoruz hanımla, yine yetmiyor" dedi.

Sinop'ta vatandaşlar, ekonomik gidişatı ve hayat pahalılığını değerlendirdi. Vatandaşlar, ekonomik koşulların her geçen gün daha da ağırlaştığını söyledi.

Kent sakini Kemal Ünver, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Gidişat daha da kötüye gidiyor. Ekonomi sıfır. Son günlerde duyduğumuz fon sözleri, bunlar herhalde gerçeği yansıtıyor. Bunlar bizim halk olarak kamuoyundan duyduklarımız. Daha bilmediğimiz kim bilir neler var. Vatandaş mağdur. Emekli desen öyle. Ben emekliyim. 7 bin 500 gün çalışmışlığım var. Aldığım 23 bin kusür lira. Kira veriyorum 30 bin lira. İki kişi çalışıyoruz, hanımla yine yetmiyor. Ne olacak böyle Türkiye'nin hali? Onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

"ÇALANLARIN PARASI EMEKÇİLERİN CEBİNDEN KARŞILANIYOR"

İsa Baş ise yurttaşın durumundan memnun olmadığını belirterek, "Bunu konuşmaya bile değmiyor. Çünkü emeklilerin hepsi isyanda şu anda. Aldıkları para yetmiyor. Markete gidiyor istediğini alamıyor. Şu anda emekli resmen Türkiye'de aç yaşıyor bence. Türkiye'de, çalanların parası bence emekçilerin cebinden karşılanıyor. Diğerleri bunu karşılamıyor. Sadece garibanın cebinden, emeklinin, asgari ücretle çalışanın parası eksiliyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ünlü de her şeyin pahalı, maaşların ise yetersiz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ekonomi iyiye gitmiyor. Vatandaşın maddi durumu da devamlı zorda. Normal bir vatandaş aldığı parayla evin kirasını vermekte zorlanıyor. Kiralar yüklü. Pazara gittiğin zaman pazarda her şey pahalı. İnsanlar faturaları ödemekte zorlanıyor. Faturalar günden güne zamlanıyor. Bu şekilde vatandaşın durumu iyiye gitmiyor. Emekli maaşları, asgari ücret biliyorsunuz zaten belli. En düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Ben de emekliyim. Ben de 31 bin 500 lira civarı para alıyorum."

"YÖNETENLER İYİ YÖNETEMİYOR"

Naciye Tuncer adlı yurttaş da ekonominin sürekli kötüye gittiğini belirterek, "Yönetenler iyi yönetemiyor. Bunu açıkça söylüyorum. Ben zaten emekliyim. Emeklilikte zor geçiniyorum. Şimdi hasta olacağım diye korkuyorum. Bakıcı tutsam maaşım bakıcıya yetmiyor. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl bakacağım, nasıl bakılacağım? Elektrik, su, telefon, doğal gaz, her şey aldı başını gidiyor. Hepsine zam, zam, zam. Her şeye zam. Denetim yok. Pazarlarda bir hafta aldığını ertesi hafta alamıyorsun" dedi.

Serdar Akın ise, "Pahalılık zaten herkesin dilinde. Ben ticari taksi şoförlüğü yapıyorum İstanbul'da. Mazotun litresi 100 liradan fazla oldu. Taksicileri de şoför esnafını da zorluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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