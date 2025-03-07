Sinop'ta Kuaför Tarifelerine Zam - Son Dakika
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Sinop'ta Kuaför Tarifelerine Zam

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Sinop'ta kadın ve erkek kuaför tarifelerine zam yapıldı, gelin saçı 10 bin lira oldu.

07.03.2025 14:16
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta kadın ve erkek kuaför tarifelerine zam yapıldı. Kadın kuaförü Sema Gelebek, "Geçen yıl 5 bin 800 lira olan gelin saçı bu yıl 10 bin lira oldu. Bence bu fiyat çok gelmedi. Piyasa ortada sonuçta. Bizim için de çok zor" dedi. Erkek kuaförü Resul Özel ise "Türkiye şartları ve ekonomik giderlerimizin fazla olmasından dolayı yüzde 45'e yakın zamlı tarifeyi yapmak zorunda kaldık. Bizim de sosyal giderlerimiz ve dükkanımızın giderleri mevcut olduğundan dolayı hayat standartlarına uygun bir tarife neticelendirdik" diye konuştu.

Sinop'ta kadın ve erkek kuaför tarifesine zam yapıldı.Kadın kuaförlerde yeni gelen zamlarla birlikte saç kesimi 600, fön 300, manikür 500, pedikür 650, dip boyası 800 ve gelin saçı 10 bin TL oldu. Erkek kuaförlerde ise saç tıraşı 250, sakal tıraşı 150, saç sakal yıkamalı 500, saç sakal 400 TL oldu.

"Piyasa ortada sonuçta. Bizim için de çok zor"

Kadın kuaförü Sema Gelebek, şöyle konuştu:

"Saç kesimi geçen yıl Ocak ayında 400 liraydı, bu sene 600 lira yaptık. Kaş ve bıyık alma 150 liraydı, Bu sene 300 lira oldu. Boya 500 liraydı, 800 lira yaptık. Geçen yıl 5 bin 800 lira olan gelin saçı bu yıl 10 bin lira oldu. Bence bu fiyat çok gelmedi. Piyasa ortada sonuçta. Bizim için de çok zor. Biz de aynı şekilde buradan evimizi geçindiriyoruz ve hayatımızı idame ettiriyoruz. Bana göre bu fiyatlar normal. Çünkü her şey çok yükseldi. Gelin saçı fiyatı 10 bin lira ise bence çok yüksek bir fiyat değil. Düğün salonlarına 100 bin liraların üzerinde veriliyor. Fotoğraf çekimleri falan derken en özel ve en güzel günlere insanları biz hazırlıyoruz. Bizim sayemizde insan içine çıkıyorlar. O zaman burada bize verilen para çok fazla değil."

"Kimse bize kızmasın, darılmasın"

Erkek kuaförü Resul Özel ise "Geçen sene ocak ayında almış olduğumuz zamlı tarifesini 2025 Şubat ayında yenilemek zorunda kaldık. Malum, Türkiye şartları ve ekonomik giderlerimizin fazla olmasından dolayı yüzde 45'e yakın zamlı tarifeyi yapmak zorunda kaldık. Bizim de sosyal giderlerimiz ve dükkanımızın giderleri mevcut olduğundan dolayı hayat standartlarına uygun bir tarife neticelendirdik. Kimse bize kızmasın, darılmasın. Sonuçta biz de bir sanatkarız. Emeğimizin karşılığını alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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