Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi Tartışması - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi Tartışması

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Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), Sinop Merkez Belediyesi sınırları içinde yapılan Millet Bahçesi projesine ilişkin eleştirilerde bulundu. Dernek başkanı Mustafa Karakuzey, projenin arkeolojik sit alanı üzerinde yapılan yapılarla kent kimliğiyle uyumsuz olduğunu belirtti.

13.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:47
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karakuzey, "Sinop Merkez Belediye sınırları içinde yaklaşık 5 hektar büyüklüğündeki uygulaması yapılıp inşa edilen alan, TOKİ tarafından 'Millet Bahçesi' olarak projelendirilmiştir. Projelendirilmiş alan içinde, İmar yasağı olduğu esnada yapılaşmaya açılan yerler olmuş ve buralar kent kimliği ile hiçbir alakası olmayan sıra dükkanlarla işgal edilmiştir. Arkeolojik sit alanı üzerinde yapılmış olan bu yapılarla, planda sözü edilen emsal fazlasıyla kullanılmıştır" dedi.

KENTSAV, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 4 Haziran tarihinde resen onaylanan Millet Bahçesi projesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Arkeolojik alan olarak değerlendirildiğinde kente değer katacak olan bu çok değerli yerler de maalesef ki birilerine peşkeş çekilmiştir" ifadelerini kullanan KENTSAV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karakuzey, şöyle konuştu:

"Değişikliğe göre yürürlükteki imar planında park alanı olarak tahsisli 5.897,00 m2lik kısım Millet Bahçesi kapsamına alınmak istenmektedir. Bakanlığınızın tanımına göre, Millet Bahçesi, 'Bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan ve gelecekte şehirlerin kültürel peyzaj kimliği ile markasını temsil edecek özgürlükte dinlenme ve eğlenme alanlarının bulunduğu estetik ve ekolojik değeri yüksek açık yeşil alandır.' olarak tarif edilmektedir. Sinop ve Sinoplu için, paftada park alanı olarak tahsisli kısım, kentimize kara ya da deniz yoluyla gelenlerin her gün her daim gördüğü, Sinop'un markasını ve kimliğini temsil eden bir yerdir. Sinopluların dilinde 'Parka gidiyoruz, parktan geliyoruz' yerleşmiş bir kültür dilidir. Bu alan zaten milletin yani biz Sinopluların parkı, bahçesidir. Burası, kamu kaynakları kullanılarak deniz dolgusu ile kazanılmış ve halkın kullanımına açılmış bir yer, yeşil bir alandır.

Bugün tekrar Bakanlık koltuğuna oturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, 22 Kasım 2019 tarihinde Sinop'u ziyareti sırasında Emekli Sandığı Oteli'nin yıkılması ve bu alanın yeşil alana dönüştürülmesi talimatını vermişti. An itibari ile şehrin kültürel kimliğini ve markasını temsil eden, yerel halkın gölgesinde oturması için kamu kaynakları kullanılarak yapılan pergolelerin kenarları kapatılarak oluşturulan kafeler birilerine peşkeş çekilmiş ve kullananlar da tabelalarını asmakta sakınca görmemişlerdir. Bu kimliğe eklenen mısırcı, midyeci parkın kullanım alanlarını ayrıca işgal etmişlerdir.

Sinop Merkez Belediye sınırları içinde yaklaşık 5 hektar büyüklüğündeki uygulaması yapılıp inşa edilen alan, TOKİ tarafından 'Millet Bahçesi' olarak projelendirilmiştir. Projelendirilmiş alan içinde, imar yasağı olduğu esnada yapılaşmaya açılan yerler olmuş ve buralar kent kimliği ile hiçbir alakası olmayan sıra dükkanlarla işgal edilmiştir. Arkeolojik sit alanı üzerinde yapılmış olan bu yapılarla, planda sözü edilen emsal fazlasıyla kullanılmıştır. Ancak şu kadar ki binaların yapıldığı bu kısım, değişiklik yapmayı talep ettiğiniz planlarda bile halen 'Park Alanı' olarak görülmektedir. Arkeolojik alan olarak değerlendirildiğinde kente değer katacak olan bu çok değerli yerler de maalesef ki birilerine peşkeş çekilmiştir. Sonuç olarak, yapılan plan değişikliği ile 'Millet Bahçesi' kapsamına alınan bu kamusal alanlar özel teşebbüsün kullanımına verilmiş bulunmaktadır."

Sinop\'ta Millet Bahçesi Projesi Tartışması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi Tartışması - Son Dakika

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