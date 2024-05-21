Sinop'ta pazarcılar ve vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi - Son Dakika
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Sinop'ta pazarcılar ve vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi

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Sinop'ta pazarcılık yapan Hakan Yıldırım ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle hayatın zorlaştığını ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirtti. Pazarcılar, fiyatlara yetişemediklerini ve müşterilerin de tedirgin olduğunu ifade etti. Emekliler ise maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçen yıla göre fiyatların yüzde 50 arttığını dile getirdi.

21.05.2024 12:01
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta pazarcılık yapan Hakan Yıldırım, "İnsanlar karpuzları artık çeyrek ve yarım satın alıyor, alamıyorlar da. Emekli kesim zaten hiç alamıyor. Emeklinin maaşına zam yapın biz de rahat bir şekilde bütün karpuz satalım. Çeyrek karpuzlar bile 55 lira. Sanki altın tartıyoruz" dedi. Alışveriş için pazara gelen Naim Servet Akpınar, "Fiyatlar korkunç. 2 hafta evvel aldığım muz 70 lirayken şimdi 100 lira civarında. 10 bin lira maaşla pazara geliyoruz. İstediklerimizi karşılamak mümkün değil" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılarla alışveriş için gelen vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı.

"Bu işlere bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

Pazarcı Sadık Baş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ile bu yılı kıyaslamak mümkün bile değil çünkü, sattığımızı aynı fiyata geri koyamıyoruz. Yetişemiyoruz. Bilmiyorum bu nereye kadar gidecek? Kim ne zaman dur diyecek bilen yok. Satmak marifet değil, yerine koymak marifet şu anda. Çok büyük problemlerimiz var. Fiyatlara yetişemiyoruz. Buna keza fiyatlara yetişemediğimiz gibi bu sefer müşteri de tedirgin oluyor. Ne alacağını ve ne yapacağını bilemiyor. Esnafın durumu gerçekten çok vahim bir durumda. Bir an önce devletimizden, hükümetimizden bu işlere bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Halk da tedirgin çünkü ne yapacağını bilmiyor. Böyle bir boşlukta sürüklenip gidiyoruz. Benim nezdimde bu işin bir an önce toparlanmasını istiyorum. Emekliyi zaten sormaya gerek yok. Bugün 10 bin lira maaşla pazara mı çıkacak, elektriğini, suyunu mu ödeyecek? Bir de kirada olduklarını düşünürsek konuşmaya gerek bile yok. Müşteri ister istemez tepki veriyor çünkü geçen seneyle kıyasladığın zaman bu sene daha fazla tepkili. Bir kısmını bize, bir kısmını da hükümete yansıtıyor. Tepkiler ister istemez büyük."

"Hayat şartları şu durumda çok zor"

Pazarcı Alaattin Duman ise şunları söyledi:

"Pazarda ekonomik şartlar hiç iyi değil. Mazot yine pahalı. Hiçbir değişiklik yok. İnsanların da alım gücü yok. Emekliye 10 bin lira para veriyorlar. Ev kirası mı versinler, çocuk mu okutsunlar? Millet ne yapsın? Herkes zor durumda. Bir esnaf olarak biz de zor durumdayız. Pazarda kimse yok. İnsanlar hep yarım kilogram alıyor. İnsanlarda para yok. Onlar da olacak ki, biz iş yapacağız. Hayat şartları şu durumda çok zor. Bir emeklinin maaşı asgari ücret kadar olması lazım ki, emekli kendini idare edebilsin. Yine de yetmez ama en azından kendini idare eder. Bu şartlar altında 10 bin lirayla geçinmek zor. Bir de ev kiraysa, 2 de çocuk varsa çok zor. Ben kendi şahsıma konuşacak olursam, ben tek çalışıyorum. Emekliyim ama yetmiyor. Gelip burada günlük çalışıyorum. Ortam berbat bir durumda."

"Çeyrek karpuzlar bile 55 lira"

Pazar esnaflığı yapan Hakan Yıldırım, "İnsanlar karpuzları artık çeyrek ve yarım satın alıyor, alamıyorlar da. Emekli kesim zaten hiç alamıyor. Emeklinin maaşına zam yapın. Biz de rahat bir şekilde bütün karpuz satalım. 3 sene önce karpuzlar 40 liraydı, şimdi 185 lira. Kim alacak bunu? Çeyrek karpuzlar bile 55 lira. Sanki altın tartıyoruz" dedi.

Alışveriş için pazara gelen Naim Servet Akpınar, "Fiyatlar korkunç. 2 hafta evvel aldığım muz 70 lirayken şimdi 100 lira civarında. 10 bin lira maaşla pazara geliyoruz. İstediklerimizi karşılamak mümkün değil. Bir kalıp peynir 270 lira" dedi. Alışveriş için pazara gelen Necati Arslan ise "Emekliyim, fiyatlar yüksek. Geçen yıl fiyatlar bu seneden yüzde 50 daha ucuzdu. Kavun aldım 60 lira verdim. Geçen yıl 30 liraydı. Bu ekonomiden memnun olmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sinop\'ta pazarcılar ve vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi
Kaynak: ANKA

Hakan Yıldırım, Alışveriş, Sinop, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta pazarcılar ve vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi - Son Dakika

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