Sinop'ta sağanak sel ve su baskınına yol açtı, Ayancık'ta tekneler hasar gördü - Son Dakika
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Sinop'ta sağanak sel ve su baskınına yol açtı, Ayancık'ta tekneler hasar gördü

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Sinop\'ta sağanak sel ve su baskınına yol açtı, Ayancık\'ta tekneler hasar gördü
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Sinop\'ta sağanak sel ve su baskınına yol açtı, Ayancık\'ta tekneler hasar gördü
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Sinop'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Ayancık, Dikmen, Türkeli ve Erfelek'te sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken Akliman'da işletmenin deposunu su bastı, Gebelit Koyu'nda kütüklerin çarptığı balıkçı teknelerinde hasar oluştu.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı köy yolları sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan sağanak birçok ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayancık, Dikmen, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde taşkın ve su baskınları meydana geldi. Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı güzergahlar sular altında kaldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Sinop merkez de ise Akliman bölgesindeki bir işletmenin deposunu su bastı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında yağmur suyunun akış yönünün değiştirilmesi nedeniyle suların işletmenin deposuna dolduğu öne sürüldü.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Gebelit Koyu'nda sağanak yağış ve Gebelit Deresi'nde yükselen su seviyesi balıkçıları zor durumda bıraktı. Akıntıyla sürüklenen kütüklerin kıyıda bağlı bulunan balıkçı teknelerine çarpması sonucu bazı teknelerin pervanelerinin koptuğu ve çeşitli bölümlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
AklimanErfelekTürkeliAyancıkGüncelSinopYerelYaşamSon Dakika

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