Sinop\'ta Taksilere Zam Yapıldı

Yerel

MUSTAFA USTA

Artan akaryakıt maliyetleri dolayısıyla zam talebinde bulunan taksici esnafının isteklerine Sinop Belediyesi Meclisi tarafından görüşülerek zam uygulandı. 50 lira olan indi bindi ücreti 80 TL'ye, taksimetre açılış fiyatı 24 TL'den 34 TL'ye, bekleme 1 TL'den 3 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı fiyatı ise 22 TL oldu.

Sinop'ta taksi ücretlerine zam yapıldı. Sinoplu taksici Yusuf Yılmazer, "Akaryakıta zam gelirse bizim aldığımız tarife eriyecek. Akaryakıtın bu kadar zamlı olması bizi bitirdi. Bizim işimiz bitti. Ben 47 yıldır bu işi yapıyorum, hayatımda böyle zam görmedim" dedi. Taksici Buğra Aksu ise, "Bu akaryakıt zamları bu şekilde giderse 6 ay içinde amorti edecektir. Yani 6 ay içinde kazanmamaya başlarız. Şu zamana kadar önceki tarifelerde 50 lira olduğu dönemde zor zamanlar geçirdik" diye konuştu.

"BEN 47 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM, HAYATIMDA BÖYLE ZAM GÖRMEDİM"

Sinoplu taksici Yusuf Yılmazer, şöyle konuştu.

"Bugünkü tarife mazot 42 lira 85 kuruş, açılış 34 lira, kilometrede 22 lira, indi bindi ise 80 lira oldu. Akaryakıta haftada 2-3 kere zam geliyor. 5-6 ay akaryakıta zam gelmezse bu bizi kurtarabilir. Vatandaşın da menfaatine, bizim de menfaatimize. Her şey akaryakıtla olmuyor. Akaryakıta zam geldiği zaman yüzde 3 geliyor, parçacıya yüzde 7 geliyor. Tamirciye de aynısı geliyor. Vergiler yüzde 50, yüzde 60 oldu. 5-6 ay akaryakıta zam gelmezse biz de rahat ederiz, vatandaş da rahat eder. Bizim de evimiz barkımız var. Bizim de geçindirmek zorunda olduğumuz insanlar var. Bizler insan gibi yaşamak istiyoruz. Akaryakıta zam gelirse bizim aldığımız tarife eriyecek. Akaryakıtın bu kadar zamlı olması bizi bitirdi. Bizim işimiz bitti. Ben 47 yıldır bu işi yapıyorum, hayatımda böyle zam görmedim. Senede 15 kere zam geliyor. Biz 20 senede 15 tane tarife zammı görmedik. Müşterilerde bu fiyatlara tepki veriyor. Az önce müşteri getirdim. İndi bindi 80 lira, 'ne zaman oldu bu fiyat' dedi. Taksimetre ayarını bugün yaptırdık dedim bende. Vatandaş da mağdur oluyor."

"ŞU ZAMANA KADAR ÖNCEKİ TARİFELERDE 50 LİRA OLDUĞU DÖNEMDE ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİK"

Sinoplu taksici Buğra Aksu, "En kısa mesafemiz 2 bin metreye kadar ortalama 80 lira, açılış 34 lira, kilometrede 22 lira oldu yeni tarifeyle. Bu akaryakıt zamları bu şekilde giderse 6 ay içinde amorti edecektir. Yani 6 ay içinde kazanmamaya başlarız. Şu zamana kadar önceki tarifelerde 50 lira olduğu dönemde zor zamanlar geçirdik. Yakıt 42 lirayken biz 50 liralık işten 6 lira para kazanıyorduk. Bugün bir müşterim bana tepki verdi. Hükümet hakkında yorum yaptı. 'Bu sizin sırtınıza yüklenmiş bir külfet' dedi. 'Bunu yapan devlet' dedi" diye konuştu.

Taksici Can Aksu ise, "Zam gelirse bizim cepten gider. Anma hizmet gibi bir şey yapmış oluyoruz. Mazota zam geliyor ama sadece bu değil. Arabanın yağ bakımları var, lastikleri var. Bizim aidatlarımız da var. Onlar hep yüzde 300- 400 artmış durumda. Biz lastiği 750 liraya alıyorduk, şimdi benim arabamın lastikleri 3 bin 750 lira" ifadelerini kullandı.