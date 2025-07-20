Sinop\'ta Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Sinop'ta Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'Toplu Sünnet Şöleni' programı düzenlendi.

Sinop'ta Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen "Toplu Sünnet Şöleni" programı kapsamında 25 çocuk için tören düzenlendi. Program öncesi çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Daha sonra çocuklar, il protokolü ile birlikte salona giriş yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan videolar, katılımcılara izletildi. Kur'an tilavetiyle başlayan program, kürsü konuşmalarıyla devam etti.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, programda yaptığı konuşmada, "Sünnet, bizim erkek çocuklarımızın hem Müslüman hem de milli kimliğinin oluşması yönünden önemli bir program, törendir. Buradaki program, çocuklarımızın, evlatlarımızın, anne babalarımızın mürüvvetini, mutluluğunu gördüğü ikinci aşama. Birincisi mutluluk doğumlarıydı. Rabbim inşallah anne ve babalarımıza çocuklarımızın mürüvvetlerini, düğünlerini göstersin inşallah" dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Burada, 1496 yılında Amasya'da Sultan II. Bayezid Han tarafından kurulmuş olan, 529 yıl önce vakfın vakfiyesinde yer alan çocukları sünnet ettirme hayır şartı gereğini yerine getirmiş olmak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz sünnet düğünü; sahip çıkmanın, sevincin ve bir araya gelinmiş müstesna bir hayır faaliyetidir. Asırlardır süregelen bu vakıf geleneği yalnızca bir yardım değil; toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin yaşatıldığı bir kültürdür. Bizler de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde bu kültürü gelecek nesillere taşımaya ve yaşatmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından, çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi. Hediyeleri alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Program, toplu fotoğraf çekimi ardından son buldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Müftüsü Paşa Bektaş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Merkez İlçe Başkanı Ali Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı. - SİNOP