Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kaza, Çelen köyü mevkisinde 18.00 saatlerinde meydana geldi. Halil Özcan yönetimindeki 34 GAH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Y. yönetimindeki 57 ACB 209 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde sürücü Halil Özcan ile aynı araçta bulunan İbrahim Taşar'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken Ramazan Y. ve Oğuzhan Y., Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.