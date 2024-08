Sinop\'ta Turizmde Ekonomik Sıkıntılar Yaşanıyor

Yerel

MUSTAFA USTA

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Sinop'ta devam eden turizm sezonunu değerlendirdi.

"Meydan projesi kanayan bir yara"

Gürbüz, ekonomik sıkıntıların son 2 yılda Sinop turizmini etkilediğini belirterek şöyle konuştu.

"Sezon başında da yaptığımız değerlendirmenin aynısında kalmış durumdayız. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar kentimizin turizmine de yansıdı. Genelde Sinop'a en son yansır. Bu kente turizm ile ilgili problemler en son gelir ama artık 2 yıldır özellikle ekonomik anlamdaki sıkıntıları turizmde yaşamaya ve hissetmeye başladık. Özellikle ülkemizde orta direğin neredeyse tamamen kalmaması itibariyle ciddi anlamda hem günübirlik gelen misafirlerimizde hem de konaklamalı gelen misafirlerimizde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Kentimize gelen misafirlerin en büyük beklentilerinden biri olan cezaevinin akıbeti konusunda herhangi bir tarih bilemiyoruz ve ne olacağını da bilemiyoruz. Kentimize tur otobüslerinin girmemesine izin verilmiyor. Diğer bütün araçlar girebilirken kentimize tur otobüsleri giremiyor. Tur otobüslerinin Sinop'a gelmesinin ne kadar etkilediğini tam anlamıyla bilemiyoruz. Çünkü bununla ilgili istatistik tutulmuyor. Belki gelenleri görüyoruz ama gelmeyenleri de göremiyoruz. Meydan projesi kanayan bir yara. Kucağımızda bulduk ve halen karşımızda kim muhatap bilemiyoruz"

"Bizim tek hedefimiz Sinop'ta turizmi 12 aya yaymak"

Kentimizin yıllardır konuşulan kanalizasyon mevzusu. Belediyenin yine bürokrasiden ve hükümetten bazı beklentileri var. Bununla ilgili karşılıklı beklentilerin uyuşmadığı söyleniyor ve problem her geçen gün öteleniyor. Bunların içerisinde de Sinop turizmi, turizm işletmeleri en azından eylülün 15'ine yani turizm haftasına kadar turizmi devam ettirmek için çabalıyor. Bizim tek hedefimiz Sinop'ta turizmi 12 aya yaymak. 12 ay boyunca turist beklemek. Sadece deniz turizmine gelen misafirlerimize hizmet etmeden Sinop'un kültürünü, değerlerini, gastronomi kültürünü hepsini anlatarak 12 ay boyunca işletmelerimizin açık ve aktif olmasını ve hizmet kalitesini yükseltmek. Elimizde böyle güzel bir kent varken, kentin her noktasında gelen misafirlerimize hizmet edebilmeliyiz. Otopark sorunumuzu çözmeliyiz. Meydan projesindeki temizlik ve peyzaj düzenlemelerini bitirmeliyiz. Balatlar kilisesini artık bir an evvel ziyarete açabilmeliyiz ve Sinop Cezaevini aktif bir şekilde tüm misafirlerimizin neredeyse yarım gününü geçirebileceği bir yaşam alanına çevirmeliyiz diye düşünüyorum"