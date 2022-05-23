Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı - Son Dakika
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Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı

23.05.2022 17:52
Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı

Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı Meydan Projesi kapsamında yıkılan binalarla Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıkıyor.

Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı

SİNOP - Meydan Projesi kapsamında yıkılan binalarla Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıkıyor. Tarihi Saat Kulesi ve şehrin göbeğinde saklı kalan kale surları artık tamamen gün yüzüne çıktı.

Binlerce yıllık tarihi kale surlarının ortaya çıkması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2019 yılındaki Sinop ziyareti sırasında olur verdiği Sinop Meydan Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. İlk olarak eski dispanser binasının yıkımıyla başlayan projede, belediye binası ve Özakman İş Hanı yıkımı gerçekleşince Tarihi Saat Kulesi, kentin sahil kısmından bakıldığında heybetini gösterdi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binlerce yıllık tarihin görünmesini engelleyen diğer yapıların da yıkımının tamamlanmasıyla kentin tarihi dokusu ortaya çıktı.

"Tarihi surlarımız ortaya çıkıyor"

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Sinop bir tarih, kültür ve medeniyet şehri ve Sinop'un etrafı surlarla çevrili. Ancak ne yazık ki zaman içerisinde tarihi surlarımızın önü, çirkin yapılarla perdelenmiş. Biz Sinop'u tekrar tarihiyle buluşturuyoruz. Surların önünü perdeleyen çirkin yapıları ortadan kaldırmak suretiyle tarihin bütün güzelliklerini ortaya çıkartıyoruz. Surların önündeki bütün yapıları yıkmak suretiyle geniş bir alan açıyoruz. Sinop Kent Meydanı, Millet Bahçesi dediğimiz proje kapsamında tarihi surlarımız ortaya çıkıyor. Aynı şekilde Jandarma Gazinosu olarak yıllarca hizmet vermiş tarihi bina, millet kıraathanesi olarak hizmet vermek için restore ediliyor" diye konuştu.

Surlara bakan binalara dış cephe yapılacak

Maviş, Atatürk Caddesi üzerindeki surların karşısında bulunan binaların da dış cephe ile tarihi dokuya uygun şekilde düzenleneceğini belirterek, "Tarih, kültür ve medeniyet ortaya çıkmış olacak. Cezaevi, kale surları ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir Sinop'u hemşerilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bütün bu yapılanlarda öncülüğü Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ marifetiyle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı
Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı
Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı
Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı
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BAKAN KURUM, MERSİN'DE GENÇLERLE BULUŞTU BAKAN KURUM, MERSİN'DE GENÇLERLE BULUŞTU
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Sinop, Saat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıktı - Son Dakika


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