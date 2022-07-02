Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: "Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız" - Son Dakika
Üye Girişi

Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: "Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız"

02.07.2022 17:13

Sinoplu Ferdi Poyraz Aslan, Erfelek Tatlıca Şelaleri’ne giden yolu özel mülk olduğu ve kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle iş makineleriyle toprak yığarak ulaşıma kapattı. Aslan, “Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız” dedi. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşlar, şelale bölgesine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

MUSTAFA USTA

Sinoplu Ferdi Poyraz Aslan, Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolu özel mülk olduğu ve kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle iş makineleriyle toprak yığarak ulaşıma kapattı. Aslan, "Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız" dedi. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşlar, şelale bölgesine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Sinop'un en önemli turistik yerlerinden biri olan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri' yolu, Ferdi Poyraz Aslan tarafından özel mülk olduğu gerekçesiyle ve kamulaştırma talebiyle iş makineleri ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yolu kapatan Aslan şöyle konuştu:

"DEVLET KAMULAŞTIRIRSA O ZAMAN YOLU AÇARIZ. DİĞER TÜRLÜ BİZ YOLU AÇMAYIZ."

"Burası bizim kendi arsamız. Yaklaşık 15-20 yıldır Erfelek Tatlıca Şelalesi olarak biliniyor. Buralarda işletmeler var; bizim yollarımız kamulaşmadı, paralar ödenmedi. Biz de bunu vali beye bildirdik. Ama burası hakkında bir çözüm üretemedi. Şelalenin olduğu geçit bize ait. Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek belediye başkanımız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir şahsa kiraya verilmiş. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. 'Buralar kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız."

Erfelek Takım Şelaleleri'ni ziyaret eden bir vatandaş ise, "Biz arabamızı çektik yürüdük. Biz genciz. Yürürüz. Fakat yaşlı insanlar da görmek istiyor böyle doğal güzelliği. Ama imkanları yok yürüyemiyorlar. Onlar için yolun açılması gerekiyor" diye konuştu.

Şelaleyi ziyaret eden bir başka vatandaş da "Ben Ankara'dan geliyorum. Şelale işletmesini aradım, yolun açık olduğunu söylediler. Ona göre yola çıktık, geldim. Buraya kadar geldik, yolun kapalı olduğunu gördüm. Toplamda 16 kişiyiz yaklaşık yarım saattir yürüyoruz, yolda bir minibüsten rica ettik. Bu mağduriyetimize yetkililere özellikle belirtmek istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

*Ferdi Poyraz Aslan

*Vatandaşların tepkisi

*Detay görüntüler

YORUMLAR
500
Lahmacunu 10 TL Yapan İşletme Sahibi: '10 Lira Yaptığımız Halde Parası Yetmeyen Vatandaşlar Oluyor' Lahmacunu 10 TL Yapan İşletme Sahibi: '10 Lira Yaptığımız Halde Parası Yetmeyen Vatandaşlar Oluyor' Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor
Kaynak: ANKA

Erfelek, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: 'Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:30:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: "Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement