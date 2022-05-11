Sinoplular: "Sinop'un Hiçbir Değerinin Bir Şahsa ya da Gruba Kanunsuz Bir Şekilde Teslim Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz" - Son Dakika

MUSTAFA USTA

Sinop'ta siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan bir grup, Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nun yüksek bedelle kamulaştırılması ile Ada Otel'in Sinop Polis Gücü Derneğine kiralanmasına ve Sinop Kent Meydanı Projesine tepki gösterdi. Açıklamada, "Biz Sinop'un hiçbir değerinin herhangi bir şahsa ya da gruba kanunsuz bir şekilde teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Sinop'ta siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan grup üç farklı noktada basın açıklaması yaptı.

"RANT ÇETELERİNİN EGEMENLİĞİNİ YIKACAĞIZ"

İlk olarak Ada Otel önünde bir araya gelen grup burada basın açıklaması yaptı. Halk adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Atalay şunları söyledi:

"Sinop Karakum mevkiinde bulunan mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresinin olan Ada Otel'in Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenevi olarak kullanılmaktayken Sinop Polis Gücü Derneği'ne kiralanmıştır.

Bilindiği üzere kamu mallarının ne şekilde ihale edileceği, hangi koşullarda hangi usullerin uygulanabileceği kanunda belirlidir. Şikayete konu olan Ada Otel'in işletmesinin kiralanma sürecinde ise Kamu İhale Kanunu'na aykırı olarak hareket edildiği ve kamunun zarara uğratıldığı açıktır.

Söz konusu taşınmaz değerinin yarısının altında bir bedelle bir derneğe verilmiştir. Daha sonrasında Sinop Valisi'nin açıklamalarından da anladığımız kadarıyla sayın Valimiz; ne İhale Kanunu'na ne de derneklerin amaç, işleyiş ve tabi olduğu kanunlara vakıf değildir. Zira yapmış olduğu açıklamada Ada Otel'in bir derneğe değil de bir vakfa verildiği gibi bir durum anlaşılmaktadır ki, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.

Yine sayın valimizin yaptığı açıklamalarda Sinop Polis Gücü Derneği'nin kamu yararına bir dernek olduğundan bahsedilmişse de bu durum da kamu zararına bahane oluşturabilecek bir husus değildir. Bununla birlikte bu derneğin kamu yararına çalışan bir dernek olduğu konusu da zaten ispata muhtaçtır. Kamu yararına çalışan dernekler sınırlı sayıdadır ve hangileri olduğu bellidir, Polis Gücü Derneği bu derneklerden biri değildir. Özetle yapılan işlem dolayısıyla Kamu açıkça zarara uğradığı için biz bu işleme sebep olanlar hakkında soruşturma yürütülmesini, bilirkişi marifetiyle şikayete konu taşınmazın değerinin belirlenerek arada oluşan zararın hesaplanmasını ve bu işlemden ötürü kamuyu zarara uğratanların cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız, biz Sinop'un hiçbir değerinin herhangi bir şahsa ya da gruba kanunsuz bir şekilde teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Haramilerin saltanatını, rant çetelerinin egemenliğini yıkacağız. Bu konu bizim değil Sinop'un ve Sinoplu'nun meselesidir, kamuoyunun da desteğini istiyor ve bekliyoruz."

Görüntü dökümü:

*CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel

*Ahmet Atalay

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