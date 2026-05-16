Şırnak\'ta Yorga ve Katar aileleri barıştı

Şırnak'ta geçtiğimiz ay arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren ve 29 kişinin yaralandığı Yorga ve Katar aileleri, kanaat önderleri ve siyasilerin girişimiyle barıştı.

Şırnak merkeze bağlı Güneyçam Köyü Küllüce Mezrası'nda 22 Nisan 2026 tarihinde Yorga ve Katar aileleri arasında çıkan arazi kavgası, adeta savaş alanına dönmüş, olaylarda 1'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralanmıştı. Bölgede büyük yankı uyandıran olayın ardından tarafların barıştırılması için yoğun girişimler başlatıldı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile kanaat önderlerinin devreye girmesi sonucu bugün Şırnak'ta barış programı düzenlendi. Milletvekili Tatar'ın ofisinde gerçekleştirilen programa her iki aile mensupları ile çok sayıda kanaat önderi katıldı.

Programda konuşan Tatar, Şırnak'ta artık huzur ve kardeşlik ortamının hakim olması gerektiğini belirterek, yaşanan olayların bir daha tekrar etmemesi çağrısında bulundu. Tatar, "Şu an Şırnak merkezdeyiz. Bütün Şırnak halkımız hepsi burada. Yorga ailesi ile Katar ailesi arasında çıkan tatsız bir olayın sonunu sonlandırmak amacıyla toplandık. Allah'ın izniyle bunu sonlandırdık. Barışı, sulhu sağladık. Bizim mesajımız Şırnaklı kardeşlerimize, ağabeylerimize, büyüklerimize şuydu. Artık bir daha bunlar yaşanmasın. Kendi memleketimize, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkalım. Memleket bizim memleketimiz. Çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 senedir Malumunuz bütün şer odakların gözü bu coğrafyadaydı. Allah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Yine bir huzur ortamı başlattığı günden bugüne artık milletimiz de biz millet olarak kendimize geldik. Şu anda bir huzur ve refah içerisinde yaşıyoruz. 40 senedir toprakları görmeyen vatandaşlarımız şu anda sınırlarda ne yazık ki sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntılar tabii ki olacak. Bizim de büyüklerimizden, halkımızdan talebimiz artık çocuklarımıza, geleceğimize bir iki metre araziye bakmadan birbirimize kenetlenelim. Bu coğrafyanın zenginliği sadece Şırnak'a değil Emin ol doğuyu günü Güneydoğu'ya yeter. Yeterli bir zenginliğe, bir mirasa sahibiz" dedi.

Şırnak'ın yıllarca acı ve çatışmalarla anıldığını ifade eden Tatar, bölgede oluşan huzur ortamının korunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Duygusal anların yaşandığı programda iki aile fertleri yapılan duaların ardından tokalaşarak barıştı. Husumetin sona ermesiyle birlikte aileler aynı sofrada bir araya gelerek yemek yedi. - ŞIRNAK