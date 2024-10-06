Şırnak\'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Yerel

Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarının 1 yıldır sürdüğü Gazze'ye destek için araç konvoyu, yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Şırnaklılar, Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Gazze'de devam eden katliamları telin etmek için "Soykırıma lanet direnişe bin selam" adlı araç konvoyu, yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Şırnak merkezde araç konvoyu oluşturulurken, Cizre ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Hz. Nuh Camii'ne kadar yürüyen kalabalık, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Cami avlusundaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına açıklama yapan Nevzat Uysal, 365 gün önce başlayan saldırıda çocuk, yaşlı, genç demeden binlerce insanın katledildiğini ve tüm dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi. "Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor" diyen Uysal, devamında şunları söyledi:

"Bugün insanlığın ikinci babası Nebi Nuh yanı başından Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz."

Program Cizre Müftüsü Süleyman Baran tarafından yapılan dua ile son buldu. - ŞIRNAK