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Şırnak'ta kadın yüzüğünü Gazze'ye bağışladı - Son Dakika
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Şırnak'ta kadın yüzüğünü Gazze'ye bağışladı

İdil ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına yardım etmek için ziynet eşyası olan yüzüğünü bağışladı. Yüzüğün bedeli bir yardım vakfının hesabına aktarıldı.

Şırnak\'ta kadın yüzüğünü Gazze\'ye bağışladı
19.12.2023 - 13:14,
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Şırnak'ın İdil ilçesinde 65 yaşındaki kadın, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına ulaştırılması için ziynet eşyası olan yüzüğünü bağışladı.

İsrail'in Gazze soykırımı devam ederken, İslam dünyasında başlatılan yardım kampanyalarına destek büyüyor. İdil İlçesi Kozluca köyünde ikamet eden Sakine Talayhan, ziynet eşyası olan altın yüzüğünü başlatılan kampanya kapsamında Gazze'ye bağışladı.

Bir kuyumcuda yüzüğünü bozduran Talayhan, bedelini Gazze'ye ulaştırmak adına bir yardım vakfının hesabına aktardı.

Yüzüğünü Filistin'e bağışladığını dile getiren Sakine Talayhan, "Yüzüğümü Filistin'e bağışladım. Ebu Ubeyde 'canımızı Filistin uğruna feda ederim' dedi. Bugün elimden gelen yüzüğümü feda etmektir. Allah, kabul etsin. Gazze halkına selamlarımı iletiyorum. Allah, Gazze'ye zafer nasip etsin inşallah. Allah şehadet ve zaferi bizlere nasip etsin. Ciğerimiz yandığı gibi o zalimlerinde dünya ve ahirette ciğeri yansın" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Şırnak, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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