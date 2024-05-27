Şırnak Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Şırnak Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in güvenli bölge olarak ilan edilen '2371 BLOK' adındaki bölgeye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler, İsrail aleyhine slogan atarak protesto gerçekleştirdi. Açıklama yapan öğrenci temsilcisi, İsrail'in masum sivilleri hedef alarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti ve İsrail markalarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

27.05.2024 16:13
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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) öğrencileri, İsrail'in, güvenli bölge olarak ilan edilen "2371 BLOK" adının verildiği bölgeye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü dün akşamda güvenli bölge olarak nitelendirilen Refah bölgesinde masum sivilleri yakarak şehit edildiğini söyledi.

Üniversite kantinlerinde satılan İsrail markalarını Müslüman ve insan olmanın verdiği sorumlulukla boykot edilmesi gerektiğini belirten Kızılkaya, "8 aydır her gün kınadığımız Siyonist devlet, dün gece "2371 BLOK" adını verdiği ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit etti. Artık konama zamanı geçti. Üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğz etmenin ötesine geçip, harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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