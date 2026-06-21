Şırnak\'ta Evliya Çelebi\'nin bahsettiği Kudret Helvası yeniden belirdi

Şırnak kent merkezinde bulunan ve asırlık ağaçlarıyla bilinen Büyük Mezarlık başta olmak üzere bölgedeki meşe bahçelerinde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Halk arasında "Kudret Helvası", bölgede yaygın adıyla ise "Gezu" olarak bilinen tatlı salgı, meşe ağaçlarının yapraklarında yeniden belirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şeffaf ve tatlı görünümlü bu doğal oluşum, bölgede hem tarihsel hem de kültürel yönüyle ilgi uyandırdı. Şırnak'ta özellikle asırlık meşe ağaçlarının yapraklarında görülen Gezu, bölge halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan doğal bir ürün olarak biliniyor.

ASIRLIK MEŞE AĞAÇLARINDA GEZU GÖRÜLDÜ

Şırnak Büyük Mezarlık'taki asırlık meşe ağaçlarında ve çevredeki meşe bahçelerinde beliren Gezu, vatandaşların ilgisini çekti. Halk arasında Kudret Helvası olarak da adlandırılan bu tatlı salgı, yaprakların üzerinde şeffaf ve yapışkan bir tabaka halinde görülüyor. Bölge halkı, ilkbahar ve yaz başı dönemlerinde belirli hava şartlarının oluşmasıyla meşe ve benzeri ağaç türlerinin yapraklarında bu doğal salgının ortaya çıktığını ifade ediyor. Özellikle yağışlar ve şimşekli havaların ardından belirdiği belirtilen Gezu, kristalize yapısıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen doğa olayı, Şırnak'ın zengin florası ve geleneksel kültürü açısından da önem taşıyor. Büyük Mezarlık'taki asırlık ağaçlarda bu oluşumun görülmesi, bölge sakinleri tarafından manevi ve doğal bir bereket olarak yorumlanıyor.

KUTSAL METİNLERDE VE SEYAHATNAME'DE ANILDIĞI AKTARILIYOR

Gezu ya da Kudret Helvası olarak bilinen bu doğal oluşumun, bazı kültürlerde ve dini anlatımlarda Hz. Musa'nın kavmine çölde indirilen ilahi rızıkla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 57. ayetinde de kudret helvası ve bıldırcınla ilgili ifadelerin yer aldığı biliniyor. Tarih boyunca gezginlerin ve hekimlerin de ilgisini çeken bu doğa harikasının, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de konu edildiği aktarılıyor. Evliya Çelebi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki meşe dağlarında beliren bu tatlı sıvıdan "gökten yağan lezzetli bir helva" olarak bahsettiği belirtiliyor. Eski tarih kayıtlarında Cizre ve Şırnak çevresinde ilkbahardan yaza geçiş döneminde yapraklara çiy gibi düşen bu helvanın, geçmiş dönemlerde kıymetli bir besin olarak görüldüğü ifade ediliyor. Bölgede yaşayanlar, bu mirasın Şırnak'ın hem inanç kültürü hem de doğal zenginliği açısından önemli bir değer olduğunu dile getiriyor.

BÖLGE HALKI ŞİFA KAYNAĞI OLARAK GÖRÜYOR

Şırnak ve çevresinde Gezu, bölge halkı tarafından şifalı olduğuna inanılarak özenle toplanıyor. Yapraklardan sıyrılarak doğrudan tüketilebildiği belirtilen bu doğal tatlı salgı, bazı geleneksel yöntemlerle kaynatılarak tatlı ve pekmez yapımında da kullanılıyor. Gezu'nun aynı zamanda bölgenin bilinen ürünlerinden Pervari karakovan ballarına aroma verdiği de ifade ediliyor. Meşe ağaçlarında oluşan bu tatlı salgının, arılar tarafından da kullanıldığı ve bölgedeki balların kendine özgü tadında etkili olduğu aktarılıyor. Şırnak Büyük Mezarlık'taki asırlık ağaçları süsleyen Kudret Helvası, kentin doğal, kültürel ve inanç mirasını bir araya getiren özel bir değer olarak öne çıkıyor. Bölge halkı, her yıl belirli dönemlerde ortaya çıkan Gezu'nun hem geçmişten gelen bir gelenek hem de Şırnak'ın zengin doğasının önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Haber: Halil Azizoğlu