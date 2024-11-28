Şişli Belediye Başkanı, İklim Değişikliği ve Kanal İstanbul Projesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı, İklim Değişikliği ve Kanal İstanbul Projesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Şişli Belediye Başkanı, İklim Değişikliği ve Kanal İstanbul Projesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliğine uyum süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Şahan, gerçek kararların alınması gerektiğini vurguladı.

28.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
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(İSTANBUL) - Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 'İklim Değişikliğine Uyum Süreci ve Su Kaynakları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Kaynaklar tükendi ve bu tükenmiş kaynaklar üzerine yeni bir model koymak zorundayız. Burada bizim üzerimize düşen roller var. Durduğumuz yer bir sosyal demokrasi; kaynaklar eşit ve hakça bölüşülmeli" dedi. Şahan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin de "Kanal İstanbul planı geçti. Etrafındaki parseller satılıyor. Artık gerçekten bu işlerin bir şekilde konuşulması; bu kentin çocuklarının geleceği için gerçek kararların, süreçlerin yürütülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Gelecek Projesi kapsamında İstanbul'da 'Kentlerin Liderliğinde İklim Değişikliğine Uyum Süreci ve Yaşamsal Su Kaynakları Çalıştayı" düzenlendi. 2 gün süren çalıştayda yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum süreçleri, enerji bütçeleri ile belediyeler için riskler ve fırsatlar gibi konular ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın moderatörlüğünde gerçekleşen "İklim Değişikliği ve Su Yönetimi" oturumunda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökşen Çapar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Meriç Albay ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çevre Mühendisi Ayşe Yıldırım Coşgun konuşmacı olarak yer aldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan şunları söyledi:

"Bugün tanık olduğumuz tüm savaşların kök sebebi, dünyanın kaynaklarının tükenmiş olması"

"Bugün tanık olduğumuz tüm jeopolitik krizler, siyasi krizler, savaşların kök sebebi, dünyanın kaynaklarının tükenmiş olması. Bunun sebebi yoksulluk, siyasi krizler, sınıflar, coğrafyalardaki krizler... Dolayısıyla yeni düzende, güçlerin yeniden dağıldığı, tam da bu sebeple yeniden dünya siyasetinin ve toplamda jeopolitik siyasetin yeniden biçimlendiği kritik bir dönemin kırılma noktasının tam ortasındayız. İklim krizi bahsettiğimiz bu durumun kendisi. Kaynaklar tükendi ve bu tükenmiş kaynaklar üzerine yeni bir model koymak zorundayız. Bu modelin tabii ki bir politikası olacak. Burada bizim üzerimize düşen roller var. Durduğumuz yer bir sosyal demokrasi; kaynaklar eşit ve hakça bölüşülmeli. Yaşam odaklı bir kent, yaşam odaklı bir dünya, güçsüzün yanında olma, dünyanın mevcut kaynaklarını, önümüzdeki dönemde güç dağılımlarını gözeten bir yerden, kentlinin ve yurttaşın hakkını korumak olmalı.

"Kentin, yurttaşın hukukunu iyi koruyan ve gözeten politikaları hayata geçirmek için çabalıyoruz"

Biz bunu kent mekanında, mekansal kutuplaşma olarak yaşıyoruz. Siyasi ve politik anlamda, sınıfsal kutuplaşma olarak görüyoruz. Bugün Türkiye'de bahsettiğimiz orta sınıfın yok oluşu, yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin oluşu. Kendi ilçemden örnek vereyim; Bir kent mekanında, 7 metrelik yolun karşısında 4 milyon dolara bir daire alırken, hemen karşısında bir gecekonudan bahsettiğimiz bir ilçe Şişli.  Orada bir mekansal kutuplaşmayı, toplumsal kutuplaşmayı, tam da bahsettiğimiz bu sınıfsal kutuplaşmayı görürsünüz. Genç siyasetçiler olarak göreve geldik. Sadece bir belediyeyi yönetmek değil; öncelikle siyaseten ne dediğimizi iyi ifade etmemiz lazım. Bu dönem üzerimize düşen rol budur. Kentin, yurttaşın hukukunu iyi koruyan ve gözeten politikaları hayata geçirmek için çabalıyoruz. Krizlerle mücadelenin hem siyasi hem de bütün zorluklarını gören bir yerden, önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden birinin gerçek bir reform olduğunu düşünüyorum. Bu reform sadece bir yerel yönetim reformu değil. Yurttaşı, sivil toplumu, akademiyi, bütün paydaşları işin içine çeken makro bir planlama aklıyla; bu işin içinden bir reformla çıkacağız."

Kanal İstanbul Projesi

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen Şişli Belediye Başkanı Şahan, şunları söyledi:

"İstanbul'da çok uzun süredir, Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Kanal İstanbul planı geçti. Etrafındaki parseller satılıyor. Bir beton Kanal İstanbul düşünüyoruz. Bütün bu bahsettiğimiz krizlerin ortasında, bir de böyle bir karar var, planı çıkmış bir iş var. Artık gerçekten bu işlerin bir şekilde konuşulması, bu kentin çocuklarının geleceği için gerçek kararların, süreçlerin yürütülmesi gerekiyor. Bu hatırlatmayı, bu kürsüde yapmakla görevli bir yerel yöneticiyim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediye Başkanı, İklim Değişikliği ve Kanal İstanbul Projesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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