Şişli Belediye Başkanı\'ndan SGK Borçlarıyla İlgili Açıklama

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi'nin SGK borcunun ödenmesine ilişkin yol haritasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sunduklarını söyledi. Bakan Işıkhan ile yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Şahan, "SGK borcunu nasıl kapatacağımıza ilişkin bir yol haritasını, çözüm yoluyla kendisine sundum. Yetki bakanlıkta. Sayın bakanımla bu işi konuştum. El sıkıştım" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, Şişli Belediyesi'nin Maçka yerleşkesindeki tesislerde ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazeteci ile kahvaltıda buluştu. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Şahan, demokrasinin en büyük güçlerinden birinin basın olduğuna vurgu yaptı.

Basın özgürlüğü ve demokrasi vurgusu

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Sizlerin doğruyu söylemekten vazgeçmeyenler olmanız siyaset açısından, yerel yönetimler açısından, Türkiye'nin geleceği açısından ve gerçek demokrasi açısından çok önemli. Bunun için de sizlere tekrardan hem bir yurttaş hem bir siyasetçi olarak hem de bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu anlamda basın özgürlüğü ve demokrasi arasında ülkemizde bulunduğumuz durumun hepimiz farkındayız. Bu anlamda özgür basın ve özgür bir toplumun oluşmasında siyasilere, yeni siyasi kültür oluşturma rolüne ilişkin düşen görevlerin ve sorumlulukların farkına varan genç bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. O anlamda bu görüşmeleri, bu birliktelikleri gerçekten çok önemsiyorum" dedi.

Şişli Belediyesi'nin SGK Borcu: El sıkıştık

Programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Şahan, önemli mesajlar verdi.

Şişli Belediyesi'nin SGK borçlarıyla ilgili bir soru üzerine Şahan, göreve gelir gelmez ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir randevu alarak konuyu görüştüklerini aktardı. Şahan, şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na gidip SGK borcunun nasıl kapatacağımıza ilişkin bir yol haritasını bir çözüm yoluyla kendisine sundum. Ama burada kurumların birbiriyle konuşması gerekiyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi hatta Sarıyer Belediyesi. Çünkü Sarıyer'de Şişli'nin de ortak bir mülkiyetinin olduğu bir alanla ilgili konuştuk. Yetki bakanlıkta. El sıkıştık. Türkiye'de kurumların birlikte bir konuya çözüm üretme uyum kapasite sorunu var. Sadece Şişli'nin ve Sarıyer'in SGK borcunu kapatacak modelde bile dört beş kurumun senkronize uyum içinde çalışması gerekiyor ki bu işi çözelim.

"Yol haritasını sunduk"

Ben sayın bakanımla bu işi konuştum. El sıkıştım. Bütün ön çalışmayı yaparak yani tüm ön çalışmayı üstlenerek de yol haritasında adım adım anlatarak da hem Bakanlığa, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hem Sayın Vali ile de bu işi konuştuk. Bu işi bir yere getirdik. Yani benim gördüğüm çözülüyor. Ha çözülmezse çıkar anlatırım. Yani böyle böyle yaptık. Şeffaf açık bir şey bu. Bakana bir yol haritası sunduk. Sayın Bakan'a. Sayın Bakan kabul etti. Teknik bütün altyapı çalışmasını biz yaptık. Bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Şu anda iki bakanlık arasında konu. İşin açıkçası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dan randevu bekliyorum. Israrla randevu istiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gelecek hafta inşallah bir görüşmeniz olacak. Eğer bu konuyu çözersem Şişli'nin SGK borcunu kapatmış oluyoruz. "

Mekik Servisinden 550 bin kişi hizmet aldı

Şişli Belediye Başkanı Şahan, ilçede 14 farklı rotada ücretsiz servis hizmeti veren Mekik uygulamasıyla 550 bin kişinin hizmet aldığını aktardı.

Programın ardından Başkan Şahan, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL