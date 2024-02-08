Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahallesi'nde sağlıklı gıda üreten mutfağın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahallesi'nde sağlıklı gıda üreten mutfağın açılışını gerçekleştirdi

Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahallesi\'nde sağlıklı gıda üreten mutfağın açılışını gerçekleştirdi

Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahallesi'nde sağlıklı gıdayı kadın emeğiyle buluşturan mutfağın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muammer Keskin, projenin İsveç'te uygulandığını belirtti.

08.02.2024 09:58  Güncelleme: 10:05
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Şişli Belediyesi, sağlıklı gıdayı kadın emeğiyle buluşturan Gülbahar Mahallesi Mutfağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Bu projemizi İsveç'ten gelen ve beğenen bir belediye orada uyguluyor" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi'nde açılan 'Merkez Mahalle Mutfağı'nın ardından projeye bir yenisi daha eklenerek, Gülbahar Mahallesi'nde de sağlıklı gıdayı kadın emeğiyle buluşturan mutfağın açılışı gerçekleştirildi. Salus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üniversitelerle iş birliği yaparak kadınlara ücretsiz aşçılık eğitimi verdi. Eğitim alan 11 kadın için 'Gülbahar Mahalle Mutfağı' gelir kaynağı oldu. Açılış programına Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, girişimci kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören açılışta 'Gülbahar Mahalle Mutfağı'nda yapılan sağlıklı atıştırmalıklar katılımcılara ikram edildi.

"31 Mart'ta verdiğim sözlerde bu mutfak yoktu"

Törende konuşan Belediye Başkanı Keskin, "Bugün geldiğimiz noktada 31 Mart'ta verdiğim sözlerde bu mutfak yoktu. Açıklamalarımızda farklı projelerimiz vardı. Önümüzdeki süreç bize çok sıkıntılı bir sürecin gebe olduğunu, pandemi ve arkasından deprem gibi başka sıkıntıların olabileceğini ve bizim sağlıklı gıdaya ulaşmamız gerektiği konusunda kendi aramızda sohbet ediyorduk. Belediyemizin kullandığı depo gibi bir yer vardı. Dedik ki burada bir deneme yapalım özellikle ev kadınlarımız için. Annemiz, kız kardeşimiz, büyüğümüz, küçüğümüz ve bunların her birinin çok önemli aileden ve genlerinden gelen bir yetenekleri var" dedi.

"İsveç'te bir belediyede bu proje uygulanıyor"

İsveç'ten bir belediyenin bu projeyi uyguladığını söyleyen Keskin, "Biz üniversitelerle iş birliği yaparak 'Mahalle Mutfağı'nı daha nasıl iyileştiririz ve başta ev kadınları olmak üzere çalışan kadınlarımıza yönelik onları iş hayatına çekecek, hayatla buluşturacak proje haline getirdik. Bu projemizi İsveç'ten gelen ve beğenen bir belediye orada uyguluyor. O kadar kıymetli bir proje olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"Şimdi artık bu muhteşem mutfakta hep beraber kooperatif ekibimizle çalışacağız"

Girişimci kadınlardan Pınar Özcan, "Değerli hocalarımızla bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Şimdi artık bu muhteşem mutfakta hep beraber kooperatif ekibimizle çalışacağız. Çağımızın güçlü kadınları ile aile güçlü toplumumuzla Salus Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi olarak karşınızdayız" şeklinde konuştu.

"Bizleri meslek sahibi yaptılar"

Girişimci kadınlardan Yasemin Cebeci ise, "45 senedir Şişliliyim ve bununla gurur duyuyorum. 2 tane evlat yetiştiriyorum. Başkanıma ve tüm ekibine, bizlere emek veren bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri meslek sahibi ettiler. Biz 11 girişimci kadın, eğitimler almış aşçı arkadaşlarımla beraber Salus Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Bu kooperatif sağlıklı atıştırmalıklar, sağlıklı sandviçler, çocuklarımız için özellikle gençlerimiz için ürünler geliştirdi. Bunları tüm Şişli'ye, tüm İstanbul'a, hatta tüm Türkiye'ye yaymaya geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi, Gülbahar Mahallesi'nde sağlıklı gıda üreten mutfağın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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