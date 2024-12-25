Şişli Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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Şişli Kış Festivali Başladı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde Halaskar Meydanı'nda gerçekleştirilen Kış Festivali, dev buz pisti, sokak lezzetleri ve konserlerle dolu etkinlikler sunarak iki ay boyunca İstanbullulara eğlence vadediyor.

25.12.2024 14:06  Güncelleme: 14:14
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(İSTANBUL)- İstanbul'un kalbi Şişli'de, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı "Şişli Kış Festivali" başladı. Halaskar Meydanı'nda özel olarak oluşturulan festival alanındaki dev buz pisti, spor ve eğlenceyi buluştururken; sokak lezzetleri ve konserlerle dolu etkinliklerle ise ziyaretçiler, keyifli anlar geçiriyor.

Şişli Belediyesi ve iştirak şirketi KENTHAŞ tarafından hayata geçirilen Şişli Kış Festivali, kapılarını açtı. Şişli'nin kalbi Mecidiyeköy'deki Halaskar Meydanı'nda oluşturulan alan, Kış Festivali için ışıklandırması ve süslemeleriyle özel olarak hazırlandı. Kış sporları etkinlikleri başta olmak üzere sokak lezzetleri, konserler ve rengarenk ışık gösterilerinin yer aldığı festival, iki ay boyunca 7'de 70'e tüm İstanbulluların spor ve eğlencede buluşma noktası olacak.

Önceki gün hizmete giren Şişli Kış Festivali'nde buz pateni pistine ve buz kaydıraklara ilk günden çocukların ve gençlerin ilgisi yoğun oldu. Ayrıca festival alanında mini konserler ve DJ performansları da dikkat çekti.

Etkinlik alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, festivalle ilgili olarak, "Şişlililerin, İstanbullunun morale ihtiyacı var. Bu tip etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaş almışlarımız, Şişlililerin bir araya geldiği, eğlendiği, müzik dinlediği, yılbaşı pazarında alışveriş yapabildikleri çok güzel bir alan organize ettik" diye konuştu.

"Her şeye inat bu etkinliklerimize devam edeceğiz"

Festival ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Şahan, "Halaskar Meydanı, Şişli'nin 7 odak noktasından biri olacak. Vatandaşımıza kış festivalleri, yaz festivalleri, sinema gösterimleri yapacağız. Her şeye inat, vatandaşımızın kendisini mutlu ve güvende hissettiği bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu kış festivali Şişli'de ama İstanbul'un Kalbi Şişli'ye bütün İstanbul'u davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında isteyen ziyaretçilere grup olarak buz pateni dersleri de sunuluyor. Etkinlik alanında bulunan buz kaydırağı da tüm İstanbulluların eğlenceli bir deneyime davet ediyor. 23 Şubat'a kadar açık kalacak olan Kış Festivali, haftanın her günü 10.00 – 22.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Şişli Kış Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şişli Kış Festivali Başladı - Son Dakika

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