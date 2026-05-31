Sivas\'ta 35 Yıllık Bal Çerçeveleri İlgi Çekiyor

Sivas'ta bir iş yerinde sergilenen 35 yıllık bal çerçeveleri dikkat çekiyor. Üzerinde Allah lafzı bulunan ve Türkiye haritasına benzetilen çerçeveler ilgi odağı oluyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren bir iş yeri, kolonlarındaki bal çerçeveleri ile dikkat çekiyor. 35 yıl önce kovanlardan çıkarılan ve üzerinde Allah lafzının yanı sıra Türkiye haritası bulunan çerçeveler, iş yerinde sergileniyor. Görenlerin dikkatini çeken çerçeveler, uzun yıllardır özenle korunuyor. Birçok müşterilerin satın almak istediği bal çerçevelerine paha biçilemiyor.

"Bunlar bizim manevi olarak en değerli ürünlerimiz"

Çerçevelerinin babasından kaldığını söyleyen iş yeri sahibi Fethi Şahin Bingöl, "Geçmişi benden de önceye dayanıyor. Bu balların 35 yıllık bir mazisi var. Üstünde Allah yazısı olan ya da Türkiye haritasına benzeyen balları zamanında ayırıp sergilemişler. Seneler geçtikçe herhangi bir deformasyon olmadığı için devamlı sergi halinde tutuyoruz. Orijinal Zara balı, hiç bozulmadı. Ellemezseniz bala hiçbir şey olmaz. 40 senelik müşterilerimiz var, ballarımızı bilirler. Çoğu müşteri bize yıllanmış balları olan dükkan der. O yıllardan beri kaldı. Bir bütçesi yok, satış yapmıyoruz. Bunlar bizim manevi olarak en değerli ürünlerimiz" dedi.

"Bu ballar geldiğinde ben çocuktum"

Bal çerçevelerinin geldiğinde çocuk yaşlarda olduğunu söyleyen Kenan Toptaş, "Bu ballar geldiğinde ben çocuktum. Ballar kolilerle gelmişti. İçlerinden isimli ve Allah yazılı ballar çıktı. Onları ayırıp sergilemeye başladılar" şeklinde konuştu. - SİVAS