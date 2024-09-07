47 Yıllık Sigara Tiryakisi Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

47 Yıllık Sigara Tiryakisi Bıraktı

47 Yıllık Sigara Tiryakisi Bıraktı

Sivas'ta 47 yıldır sigara tiryakisi olan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıltaş, Sağlık Bakanlığı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi'nde aldığı ücretsiz destek ile sigarayı bırakmayı başardı.

07.09.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 47 yıldır sigara tiryakisi olan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sivas'ta yaşayan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, 2 yıl önce sigarayı bırakmak istedi. Nefes darlığı ve yorgunluk gibi şikayetleri bulunan Kızıltaş kolları sıvayarak Sağlık Bakanlığı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Salığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu. Burada sigara bırakma polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Sergen Aygüneş ile tanışan Kızıltaş, aldığı ücretsiz destek ile 47 yıllık sigara bağımlığını yendi. Sigara bağımlılığından kurtulan ve sağlıklı bir hayata merhaba diyen Kızıltaş, maddi olarak da rahatladığını belirterek, "Maddi olarak yaşadığım rahatlığı eşimle yemeğe çıkarak değerlendiriyorum" dedi.

Uzman Dr. Sergen Aygüneş ise sigara bağımlılığının kişiye özel tedavi yöntemleriyle başarıyla aşılabileceğini vurguladı. Aygüneş, Sivas Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak sigarayı bırakmak isteyen herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiği belirtti.

"47 yıldır kullanıyordum, birden bire bırakmak zor oldu"

62 Yaşındaki Rahmi Kızıltaş, sigarayı bırakmanın zor olduğunu fakat iyi ki bıraktığını belirterek, "47 yıldır sigara içiyordum. 2 yıl önce bırakmayı denedim ve yine başlamıştım. Polikliniğe müracaat ettim ve şuan içmiyorum. Nefes alış verişim kolaylaştı, yolda yürürken, merdiven çıkarken çok fazla terliyordum onlar azaldı, maddi olarak da rahatladım zaten sigaraya da baya bir zam yaptılar. Maddi olarak da yaşadığım rahatlığı da eşimle yemeğe çıkarak değerlendiriyorum. 47 yıldır kullanıyordum, birden bire bırakmak zor oldu. Ama şu an iyi ki bıraktım diyorum. Çevrenizde sigara içen olduğu zaman o içince sizin de içme isteğiniz artıyor. Şu anda çevremde sigara kullanan da pek yok onun da etkisi oluyor tabi" dedi.

"Sigarada bazı alışkanlıklar çağrışımı artırıyor"

Sigarada bazı alışkanlıkların çağrışımı artırdığına değinen Uzm. Dr. Sergen Aygüneş, "Buraya alo 171 ya da Sivas Sağlıklı Hayat Merkezini arayıp randevu alan danışanlarımız gelebilmekte. Poliklinikte görüşme süremiz 40 ila 60 dakika arasında değişmekte. Kişiye özgü bir görüşme yapıyoruz. Kişi neden sigara içiyor? Neden bağımlı oldu? Bırakmakta neden zorlanıyor? Kişiye bunu örneklerle birlikte detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kişi geldiği süreci doğru anlar ve bunu hayatın doğru bir şekilde entegre ederse bırakma sürecini daha da kolaylaştırıyor. Sigarada bazı alışkanlıklar çağrışımı artırıyor. Dert keder sigarası, keyif sigarası, el dudak tiryakiliği, bunlar bırakma sürecinde bizi zorlayan, kişiye sigarayı hatırlatan şeyler. Bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini nasıl müdahale edinilebileceğini anlatıyoruz. Bu sürecin daha kolay geçirilebilmesi için bizim bazı ilaçlarımız var. Kişiye özgü tedavi uygulamaya çalışıyoruz. Temelde üç tedavi yöntemi var ama önceki tedavi deneyimleri varsa ve bunlardan hangilerinden fayda görüp görmediğine bakıyoruz ve yine kişinin yaşıyla birlikte kullanmasına herhangi bir mani var mı? Bunları araştırıyoruz. Kişiye en uygun tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz. Kişilerin daha rahat ve daha az yoksunluk çekerek bırakmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İbn-i Sina, İbn-i Sina, Sağlık, Güncel, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel 47 Yıllık Sigara Tiryakisi Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:23:20. #1.13#
SON DAKİKA: 47 Yıllık Sigara Tiryakisi Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement