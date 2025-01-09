Sivas\'ta Canlı Hayvan Pazarı\'nın Köpek Barınağına Dönüştürülmesi Tepki Uyandırdı

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Sivas'ta Kovalı mevkiine kurulan ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredilen Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın köpek barınağına dönüştürüleceği gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'ın girişine barınak yapılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Yapımına 2019 yılında başlanan ve 83 bin 426 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası, 2023 yılında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devredildi. Büyük umutlarla kurulan Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası'nın köpek barınağına dönüştürüleceği gündeme geldi. İçerisinde Süt Toplama Merkezi ile Tarım Eğitim Parkurunun da yer aldığı tesisin köpek barınağı olarak kullanılmasına karşı olduklarını dile getiren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Biz Ziraat Odası olarak köpek barınağı olmasını kabul etmiyoruz. Oranın yeniden gündeme getirilerek hayvan pazarı olarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas; tarım ve hayvancılık şehridir. 81 il içerisinde her konuda ilk beşinci sıradayız. Sivas tarım ve hayvancılık alanında üretken bir şehirdir. Sivas merkeze pandemi döneminde bir hayvan pazarı yapıldı. Ahırlar bölgesi olarak da bilinen Sivas'ın şu andaki hayvan pazarı çok kötü bir durumda. Sivas bu durumdan dolayı çok sıkıntı çekiyordu. Sivas merkeze bağlı 154 köyümüz var ve merkez çiftçilerimiz modern bir hayvan pazarı yok. Merkez köylerimizde hayvancılık yapan insanlarımızın sürekli bizlerden istedikleri merkeze bağlı bir hayvan pazarıydı. Biz de bu hayvan pazarını kurduk. Amacımız Şarkışla hayvan pazarına ver diğer hayvan pazarlarına zararı olması değil, Şarkışla Hayvan Pazarı artık Türkiye markası haline geldi. Eski Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin burayı damızlık birliğine devretti. Damızlık Birliği tarafından da hiçbir faaliyet yapılmadı. Şimdi de buraya köpek barınağı yapılacağı söyleniyor" dedi.

Tesisin köpek barınağına dönüştürülmesine karşı olduklarını ifade eden Başkan Çetindağ, "Biz Malatya ve Kayseri yolu üzerinde aktif olarak kullanılan bu yol üzerine köpek barınağı yapılmasını istemiyoruz. İşlek bir yol üzerine de köpek barınağı yakışmaz. Sivas'a gelenleri köpek barınağı ile mi karşılayacağız? Sivas'a bağlı 154 köyümüzde hayvancılık yapan insanlarımızın o hayvan pazarına ihtiyacı yok mu? Biz Ziraat Odası olarak bu köpek barınağının yapılmasına karşıyız. Burası hayvan pazarı olarak yapıldı. Biz burasını hayvan pazarı olarak faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi. - SİVAS