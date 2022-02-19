Üye Girişi
Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı - Son Dakika

Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı

19.02.2022 01:26

Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandıSİVAS Sivas'ta meyveciliğin yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kentte çiftçiler piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı alabilecek.

Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı

SİVAS Sivas'ta meyveciliğin yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında kentte çiftçiler piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı alabilecek.

Sivas Ziraat Odası; meyveciliğin gelişimine katkı sunmak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Sivas Ziraat Odası ile bir firma arasında kentte çiftçilere piyasa koşullarının altında meyve ağacı fidanı temin edebilmek için protokol imzalandı. Protokol kapsamında Fidan bedellerini Sivas Ziraat Odası'na yatıracak olan çiftçiler odadan alacakları fişle birlikte tedarikçi firmaya giderek fidelerini temin edecek. Öte yandan protokol kapsamında fideler dikime hazır bir şekilde çiftçilere teslim edilecek.

Sivas'ta meyvecilik yaygınlaşacak

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meyveciliği Sivas'ta daha fazla yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar sürüyor. Meyveciliği köylerimize yaymak için Nihat Seyhan bey ile bir anlaşma yaptık. Tüm çiftçilerimizi kapsayacak şekilde Ziraat Odası garantisiyle meyve fidanı üzerine anlaşma yapıldı. Elma, armut, şeftali, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, ceviz, badem, böğürtlen, ahududu fidanları üzerine anlaşma yaptık. Bunlar Ziraat Odası garantisinde. Fidanlar 4 yaşında. Hepsi aşılı, dikime hazır bir şekilde anlaştığımız firmamız tarafından çiftçilerimize teslim edilecek. Çiftçilerimiz siparişlerini Ziraat Odamıza verecekler. Ziraat Odamızdan aldıkları sipariş fişleriyle de ilgili firmamıza gidip meyve fidanlarını alarak kendi bağ ve bahçelerine dikecekler" dedi.

"Fiyatlarımız çok uygun"

Fidanların piyasa fiyatından düşük olduğunun altını çizen Çetindağ; "Türkiye genelinde araştırdık, fiyatlarımız çok uygun. Çiftçilerimiz kaliteli fidanları güvenilir bir şekilde arazisine dikebilir. Sivas'ımızda meyvecilik kültürünü inşallah oluşturacağız. Sivas'ımızın meyvecilikte de inşallah geleceği aydınlık olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tüm çiftçimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı
Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı
Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı

YORUMLAR
500
Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Tabiat Tarihi Müzesi ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı Jandarma'dan yürek ısıtan hareket Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

Ziraat Odası, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta meyveciliğin gelişimi protokole bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement