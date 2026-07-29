Sivas’ta trafik kazaları yüzde 15 düştü

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, son 3 aya ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarından trafik kazalarına, kene vakalarından orman yangınlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Şimşek, vatandaşları yaz aylarında artan risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin son 3 aylık verileri kamuoyuyla paylaştı. Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Şimşek, trafik kazalarında düşüş yaşandığını, buna karşın boğulma vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Valilikte gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile ilgili kurum müdürleri ve ilçe kaymakamlarının video konferans sistemiyle katıldığı İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Vali Şimşek, ilin son 3 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı.

Vali Yılmaz Şimşek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 ay içerisinde gerçekleştirilen 11 operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, operasyonlar kapsamında 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 14 operasyonda ise 14 organizatörün tutuklandığını, 4 araca el konulduğunu ve 78 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti. Siber suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Şimşek, özellikle dolandırıcılık olaylarına yönelik son 3 ayda gerçekleştirilen 3 operasyonda 5 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Trafik kazalarında yüzde 15 düşüş

Yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle Sivas'ta nüfus ve araç yoğunluğunun arttığını belirten Şimşek, alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde 456 olan trafik kazası sayısının bu yıl yüzde 15 azalarak 391'e düştüğünü belirten Şimşek, vatandaşlara hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmeme çağrısında bulundu.

Boğulma vakaları arttı, yangınlarda düşüş yaşandı

Yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına da dikkat çeken Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre boğulma olaylarında artış yaşandığını söyledi. Bu yıl 4 kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini, Yeşilırmak'ta kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Orman yangınlarına ilişkin veriler paylaşıldı

Orman ve örtü yangınlarına ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre orman ve anız yangınlarında yüzde 70'in üzerinde, ekili alan yangınlarında ise yüzde 25 oranında azalma sağlandığını ifade etti. 28 Temmuz 2026 tarihinde alınan kararla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin, piknik yapılmasının ve bahçe ile anız temizliği amacıyla ateş yakılmasının yasaklandığını hatırlatan Şimşek, vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.

Kene vakaları 74'e geriledi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, geçen yıl aynı dönemde 82 olan kene vakası sayısının bu yıl 74'e düştüğünü belirtti. Buna rağmen bu yıl KKKA nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şimşek, erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları kene konusunda tedbirli olmaya çağırdı.

"Tribünlerde sağduyulu davranalım"

Yaklaşan futbol sezonu öncesinde spor güvenliği konusuna da değinen Şimşek, İçişleri, Gençlik ve Spor ile Adalet bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda sporda şiddetin önlenmesi ve müsabakaların huzur içerisinde oynanmasının ele alındığını söyledi. Taraftarlara çağrıda bulunan Şimşek, tribünlerde sağduyulu davranılmasını, takımların centilmence desteklenmesini isteyerek, yeni sezonda Sivasspor'a başarı dileklerini iletti.

Vali Şimşek, Sivas'ta kamu hizmetlerinin tüm kurumların koordinasyonuyla kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.