Sivas'taki huzurevi sakinleri şiir, ahşap oyma ve resimle günlerini üretken geçiriyor - Son Dakika
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Sivas'taki huzurevi sakinleri şiir, ahşap oyma ve resimle günlerini üretken geçiriyor

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Sivas\'taki huzurevi sakinleri şiir, ahşap oyma ve resimle günlerini üretken geçiriyor
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Sivas\'taki huzurevi sakinleri şiir, ahşap oyma ve resimle günlerini üretken geçiriyor
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Sivas'taki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, şiir, ahşap oyma, resim ve bocce gibi etkinliklerle günlerini üretken geçiriyor. Yaşlılar, el sanatları ve resim atölyeleriyle bocce takımında hem çalışıyor hem de sosyal faaliyetlerde bir araya geliyor.

Sivas'ta huzurevi sakinleri şiir yazma, ahşap oyma, ahşap ev tasarlama, resim ve bocce gibi etkinliklerle hem üretmeye devam ediyor hem de zamanlarını verimli geçiriyor.

Sivas'taki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nde kalan yaşlılar, günlük yaşamlarını çeşitli el sanatları ve sosyal faaliyetlerle renklendiriyor. Huzurevi sakinleri, ilgi alanlarına göre farklı çalışmalara katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de günlerini üretken şekilde değerlendiriyor. Huzurevinde şiir yazma, ahşap el oymacılığı ve ahşap ev tasarlama gibi el emeğine dayalı çalışmalar yapılırken, resim atölyesi ve bocce takımı da sakinlerin katıldığı faaliyetler arasında yer alıyor. Hazırlanan eserlerle ortaya farklı çalışmalar çıkarılırken, yaşlılar sosyal faaliyetlerle de bir araya gelme imkanı buluyor. Kimi huzurevi sakinleri el sanatlarıyla ilgilenirken kimi resim, müzik ve edebiyat çalışmalarına zaman ayırıyor. Bocce takımında yer alan sakinler ise takım halinde yapılan faaliyetlerle günlerini değerlendiriyor.

Huzurevi sakinlerinden Güngör Cengizoğlu da kurumda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldığını, bocce takımında yer aldığını ve resim atölyesindeki çalışmalarla ilgilendiğini söyledi.

"Hem moral veriyor hem kendime bir şeyler katıyorum"

Huzurevi sakini Güngör Cengizoğlu, kurumda düzenlenen sosyal faaliyetlere aktif olarak katıldığını belirterek, "Kuruma geldim, yerleştim. Ondan sonra burada da bazı faaliyetlerin içinde bulunuyorum. Burada bocce takımımız var. Ben aynı zamanda bocce takımındayım. Resim atölyemiz var. Hepimiz burada çalışmalarla meşgulüz. Onun haricinde toplu etkinliklerimiz oluyor. Çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Bunların içinde bulunuyoruz. Yani etkinliklerimiz çok. Sosyal faaliyetlerim çok fazla. Sadece bunlarla bitmiyor. Aynı zamanda, kitabımla, halk müziğiyle uğraşıyorum. Bunlarla uğraşmak bana gayet güzel geliyor. Zamanım geçiyor, kafam dağılıyor. Başka şeylerle de kötü şeylerle uğraşacağıma kendimi bunlara veriyorum. Bunlar bana daha iyi geliyor. Bunlarla uğraşmak hem bana moral veriyor hem de kendime bir şeyler katmış oluyorum" dedi.

"Atılan sandıkları ahşap eve dönüştürdü"

Kullanılmayan meyve sandıklarını değerlendirerek ahşap ev yapan huzurevi sakini Ahmet Yolalan da, "Muz sandığı, limon sandığı gibi sandıkları insanlar kullanmıyor, atıyorlar. Ben de onları topladım, işime gelenleri aldım. Ondan sonra bu atölyeye getirip değerlendirdim. Yaptığım çok ince bir iş. Yapımı uzun sürdü. Kapıların açılıp ölçülmesi, çıtaların ölçülmesi, hepsi ayrı bir iş. Ondan sonra yaptım. Görenler, abim ve eşi hayret ettiler. Bu evi nasıl bu hale getirebildin, nasıl benzetebildin dediler. Boş zamanlarımda böyle bir ev yapmayı düşündüm. Tahtaları birbirinden ayırdım. Bunları ham madde olarak kullanıp yaptım. Boş zamanlarımda dışarıda, çay ocaklarında, kahvelerde zaman geçirmek yerine kendime böyle bir şey yapayım dedim. Kendi evimi zevkle yaptım" dedi.

Kaynak: İHA
İhramcızade İsmail Hakkı ToprakKültür SanatSivasYaşamYerelSon Dakika

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