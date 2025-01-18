Söğüt Belediyesi E-Devlet Kapısı Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi E-Devlet Kapısı Çalıştayı'na Katıldı

Söğüt Belediyesi E-Devlet Kapısı Çalıştayı\'na Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen E-Devlet Kapısı Belediye Hizmetleri Çalıştayı'na Bilecik'ten sadece Söğüt Belediyesi davet edildi. Çalıştay sonrası yapılan açıklamada, dijital dönüşüm çalışmalarına yeni hizmetler eklenileceği belirtildi.

18.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:21
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen E-Devlet Kapısı Belediye Hizmetleri Çalıştayı'na Söğüt Belediyesi de davet edildi.

Ankara Çankaya Köşkü'nde bulunan Dijital Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen Çalıştayı'na 12 belediye davet edildi. Bilecik'ten de Söğüt Belediyesi davet edilirken, çalıştaya Bilgi İşlem ve Basın Sorumlusu Nadir Korkmaz ile Emlak Servisi Sorumlusu Mevlüt Keskin katıldı. 3 gün süren çalıştayda sonrası Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 14-15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen ve Marmara Bölgesinde davet edilen tek İl-İlçe belediyesi olarak katıldığımız, E-Devlet Kapısı Belediye Hizmetleri Çalıştayını bugün itibari ile tamamladık. 8 adet hizmet ile ilimizde öncülük yaptığımız dijital dönüşüm çalışmalarımıza yakın zamanda bir çok yeni hizmet ekleyeceğiz" denildi.

Öte yandan çalıştayın belediyelerin e-Devlet Kapısı hizmetlerinin kategorizasyonuna ve yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara önemli bir katkı sağlayacak ve ilerleyen süreçte belediye hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'nda belirli bir standart ve kalitede sunulmasında büyük pay sahibi olacağını hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi E-Devlet Kapısı Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika

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