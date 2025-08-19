Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
19.08.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen ilk Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Afyon'dan 8 takım ve 160 sporcunun katılımıyla büyük bir başarıyla sona erdi. Organizasyon, 400'ü aşkın sporseverin desteklediği futbol şöleni olarak hafızalarda yer etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Söğüt Belediyesi, Söğütspor Futbol Akademisi ve Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen turnuvaya Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Afyon'dan gelen toplam 8 takım ve 160 sporcu ile antrenör katıldı. Organizasyon, sadece sahada değil tribünlerde de büyük ilgi gördü. 400'ü aşkın veli ve sporseverin desteğiyle Söğüt'te adeta bir futbol şöleni yaşandı. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenine Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir, Söğüt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz, Söğütspor Kulüp Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, kulüp yöneticileri ve teknik sorumlular katıldı. Genç sporcuların heyecanına ortak olan protokol üyeleri, turnuvanın önemine vurgu yaptı.

"Minnettarız ve Gururluyuz"

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, turnuvada yaptığı konuşmada, "Böylesine büyük bir organizasyona emek veren başta Söğütspor Altyapı Teknik Sorumlusu Burak Horsaoğlu ile altyapıdan sorumlu kulüp yöneticilerimiz Ertuğrul Yıldızlı, Özcan Akan, Volkan Uçar ve Zafer Şubaşıoğlu'na teşekkür ederiz. Ayrıca katkı sağlayan ve tribünleri doldurarak turnuvamıza coşku katan herkese minnettarız. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Söğüt Ertuğrulgazi Futbol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
