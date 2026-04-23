Bilecik\'te 23 Nisan\'da başkanlık koltuğu öğrencilere devredildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğu öğrencilere devredildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, makam koltuğunu Yaşar Musaoğlu Ortaokulu öğrencileri Elif Naz Altay ve Elif Nisa Çekmez'e bıraktı. Minik başkanlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünden ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca yapılması planlanan kreş projesini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında çocukların talepleri ve önerileri de dinlendi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, gözlerindeki umut ve heyecanın daim olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK