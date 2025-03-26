Söğüt\'te Ramazan Bayramı Öncesi Geniş Kapsamlı Gıda Denetimleri

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşaması amacıyla ilçede geniş kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Söğüt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü iş birliğiyle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik detaylı incelemeler yaptı.

Denetimlerde, özellikle pasta, tatlı, şeker gibi bayram döneminde talebi artan gıda maddelerinin üretildiği ve satıldığı işyerleri mercek altına alındı. Ekipler, işyerlerinin ruhsat durumlarını, genel temizlik şartlarını, sağlık kurallarına uygunluğunu ve üretim alanlarının hijyen standartlarını titizlikle kontrol etti. Ayrıca çalışanların kişisel hijyen belgeleri ve işyerlerinin fiyat tarifeleri de denetimden geçirildi.

Yetkililer, yapılan bu denetimlerin halk sağlığını koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, işletmelere hijyen ve sağlık kurallarına uyma çağrısında bulundu. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi. - BİLECİK