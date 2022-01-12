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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu - Son Dakika

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

12.01.2022 15:10
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.

Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

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Kahramanmaraş, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu - Son Dakika
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