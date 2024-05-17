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Sokakta sağlık hizmetine yoğun ilgi

AYDIN - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası'nda, sağlık hizmetlerini sokağa taşıdı. Bu kapsamda sahil bandında kurulan istasyonlarda, kent sakinlerinin tansiyon, şeker, kilo ve boyları ölçüldü. Görevliler tarafından çeşitli hastalıklar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla Kuşadası'nda bulunan İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda istasyonlar kurdu. Doktor ve hemşirelerin görev yaptığı istasyonlarda, kent sakinlerinin ücretsiz olarak tansiyon, şeker, boy ve kilo ile yağ ölçümleri yapıldı. İstasyonlara gelen vatandaşlar bire bir görüşme yapılarak ve el broşürleri aracılığıyla sağlıklı beslenme, kanser, teknoloji bağımlılığı, gebelik ve çocuk izlemi gibi konularda bilgilendirildi. İlk yardım istasyonunda ise Kuşadalılara cansız manken üzerinde uygulamalı bir şekilde heimlich manevrası ve boğulmalara karşı nasıl müdahale edileceği gösterildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de kurdukları sahra çadırında, afet durumlarında yaptıkları müdahaleleri tanıttı. Yoğun ilgi gören etkinlik memnuniyetle karşılandı.

Kurulan istasyonlarda tansiyon ve şeker ölçümü yaptırdığını belirten Hüseyin Dursun, "Bence çok faydalı bir uygulama olmuş. Daha sık yapılması lazım. Mesela yaşım gereği kolon kanseri risk grubunda olabileceğimi öğrendim. Hafta içi gidip hemen gerekli kontrollerimi yaptıracağım" dedi.

İstanbul'dan Kuşadası'na geçen sene taşındığını ifade eden Fatma Gül ise, "Büyükşehirlerde maalesef bu tür etkinliklerle karşılaşmıyoruz. Bizim insanımız doktordan hep kaçıyor. Bugün sağlık konusunda çok faydalı bilgiler edindim. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Başak Durmuş Öztürk de, "Sağlık, her bireyin en önemli varlığı. Sağlıklı bir toplum için birlikte hareket etmek çok önemli. Sağlık Müdürlüğü olarak, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla bugün, ilçemizde bir günlük etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde, sağlık kontrolünden bilgilendirici sunumlara kadar pek çok faaliyet vardı. Kuşadalıların gösterdiği ilgi de bizleri çok memnun etti" dedi.