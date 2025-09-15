Söke\'de İhtida Merasimi: Berfin Oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Beverly Birgit Liena Ter Hove, Müslüman olarak 'Berfin' ismini aldı.

Söke İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler verdi. Müftü Taner, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. İslamla müşerref olan ve hayatına yeni bir sayfa açan hanım kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı. Ardından Beverly Birgit Liena Ter Hove, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Berfin' adını aldı. Salavat ve tekbirlerin getirildiği merasim, yapılan dua ile sona erdi.

Merasimin sonunda Müftü Hüseyin Taner, Berfin'e 'İhtida Belgesi'nin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - AYDIN