Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Didim Belediyesi'nden Destek - Son Dakika
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Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Didim Belediyesi'nden Destek

26.07.2022 10:55
Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Didim Belediyesi'nden Destek

Söke'de çıkan ve 50 hektardan fazla arazinin yanmasına neden olan orman yangınını söndürme çalışmalarına Didim Belediyesi de araç desteği verdi.

Söke'de çıkan ve 50 hektardan fazla arazinin yanmasına neden olan orman yangınını söndürme çalışmalarına Didim Belediyesi de araç desteği verdi.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar ulaştığı Aydın'da orman yangınlarına karşı teyakkuza geçildi. İlçe genelinde geniş çaplı önlemler alan Didim Belediyesi ekipleri, komşu ilçe Söke'nin Argavlı Mahallesi'nde meydana gelen ve 50 hektardan fazla arazinin yanmasına neden olan orman yangınına da araç desteği verdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile yangının ilk saatlerinde yola çıkan ekipler, söndürme çalışmalarına destek oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ile birçok ilçe belediyesinin yoğun çalışması ile yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

"ORMANLAR HEPİMİZİN, KORUMAK GÖREVİMİZ"

Söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan ve çalışmaları yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Söke halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Atabay, "Söke'de facianın eşiğinden dönüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında 50 hektardan fazla arazinin yandığını üzüntüyle öğrendim. Söndürme çalışmalarına destek vermek için olayın ilk saatlerinde ekiplerimize talimat vererek belediye araçlarımızı bölgeye yönlendirdik. Ormanlar hepimizin, onları korumakta yine hepimizin görevi. Bir kez daha söylüyorum ki Didim Belediyesi olarak bu gibi facialarda tüm birimlerimiz ile vatandaşlarımızın, devletimizin ve belediyelerimizin yanındayız. Sökeli vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

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